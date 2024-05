'Corre' la solidarietà della Maratona di Ravenna: consegnati oltre 6.500 euro alle Onlus locali

La 24esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte disputata lo scorso novembre è lontana, ma le iniziative che animano i mesi post manifestazione proseguono con il “Progetto Onlus”. Nel pomeriggio di ieri, il presidente di Ravenna Runners Club Stefano Righini, ha incontrato i rappresentati delle realtà di volontariato che nei mesi precedenti all’evento hanno promosso il proprio status di charity partner dell’organizzazione e in particolare della Martini Good Morning 10K raccogliendo adesioni fra tesserati e sostenitori. Come ogni anno, Maratona di Ravenna si è dimostrata un punto di riferimento nell’ambito socio-assistenziale del territorio donando nel complesso ben 6.555,00 euro a progetti di vario genere.

Donazioni che vanno ad aggiungersi a tutte le altre che Maratona di Ravenna ha effettuato fino al 2023, compreso il sostegno al Comune di Ravenna a seguito della terribile alluvione che ha colpito il territorio romagnolo lo scorso maggio. Un monte totale di ben 87.208,00 euro a favore di iniziative di sostegno per ADVS, Ageop Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica, AIC Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee, AIL Associazione Italiana contro le Leucemie Ravenna, AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Anffas Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Lugo, Banco di S. Antonio, CSI, Emergency, Fabionlus, Famiglie SMA, IOR Istituto Oncologico Romagnolo, Linea Rosa Ravenna, Mowat Wilson, Gruppo Volontari Emergency Ravenna.

Nel corso di una cerimonia ospitata al Grand Hotel Mattei, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore allo Sport del Comune di Ravenna Giacomo Costantini, Stefano Righini ha consegnato gli assegni con gli importi parametrati al numero di iscrizioni raccolte. Queste le donazioni nel dettaglio: Sport Senza Frontiere 1.855,00 euro; AIL 1.465,00 euro; Fabionlus 1.360,00 euro; Correndo Senza Frontiere 655,00 euro; AGEOP 310,00 euro; Associazione Diabetici Ravenna 285,00 euro; Linea Rosa 270,00 euro; Banco di S. Antonio 255,00 euro; Gruppo Volontari Emergency Ravenna 100,00 euro.

“Ogni anno – afferma il presidente Stefano Righini – l’impegno nei confronti delle onlus è un tratto caratteristico che ci imponiamo per essere parte attiva non solo nell’ambito sportivo del territorio, ma anche nel contesto sociale. Anche per l’edizione 2023 tramite il progetto Onlus abbiamo supportato in maniera concreta i numerosi progetti che i volontari del terzo settore portano avanti quotidianamente. Questa collaborazione ha dimostrato di portare benefici a tutte le parti coinvolte e quindi ci auguriamo che questo progetto possa proseguire, o ancor di più, allargarsi ulteriormente nel corso dei prossimi anni”.