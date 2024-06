Sulla spiaggia di Pinarella arriva la quarta tappa del "Bper Beach Volley Italia Tour"

Pronti, si riparte. Quarta tappa estiva del "Bper Beach Volley Italia Tour", in programma nel prossimo fine settimana a Pinarella di Cervia con un boom di iscrizioni di 80 coppie. In programma due giorni di grandi schiacciate nel nuovo appuntamento del Tour, organizzato dall'AIBVC sotto l'egida ASI e Active Beach come promoter locale.

Nel tabellone maschile saranno ben 47 i tandem a scendere in campo tra qualifiche e tabellone principale. Come coppia numero uno del seeding troviamo Andrea Lupo ed Enrico Tosin, coppia romano-romagnola alla prima partecipazione insieme. E poi Marco Tascone e Ole Siedykh, Caliri-Giardinieri, Negri con Mencaroni, torna il finalista di Grosseto Eugenio Amore in coppia con Marco Veneziano. Edo Pizzileo assieme ad Alessandro Carucci, il romagnolo Gianluca Casadei con Davide Perini.

In campo femminile saranno ben 32 le coppie, numero uno sono le romagnole Nicol Bertozzi e Beatrice Mazzotti, vincitrici della prima a Pescara. Protagoniste saranno anche Federica Camatti e Francesca Peretti, e poi ancora l'inedita coppia Guidi-Langellotti, Cesarin-Radicioni, Massani-Batori, Alessia Zaniboni sarà accompagnata da Silvia Poszmikova, interessante la coppia Foresti-Tagliapietra, si rivedono le romane Mastrodicasa-Kranner.