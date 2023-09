Sport, benessere e prevenzione: torna l'iniziativa 'Teodorico in Fitness'

Domenica 1 ottobre, presso il Parco Teodorico dalle ore 10.00 alle ore 19.00, ritorna l’ormai consueto appuntamento con la manifestazione “Teodorico in Fitness” con l’obiettivo di diffondere la buona pratica del movimento e sensibilizzare i cittadini di tutte le età ai temi della prevenzione e della tutela della propria salute. L’iniziativa, organizzata dalla CNA di Ravenna con il patrocinio ed il contributo del Comune di Ravenna, vede protagoniste alcune palestre del territorio – Dojo Ravenna, Move.it Club, Gymnasium, Aquae Sport Center - che si alterneranno in diverse attività sportive, dimostrazioni, esibizioni offrendo anche prove aperte a tutti e gratuite.

Diverse le novità di questa edizione. Innanzitutto, la presenza del Circolo Ippico Ravennate che offrirà a tutti i bambini l’emozionante esperienza del battesimo della sella con i pony. Altrettanto entusiasmante sarà la presenza di un simulatore di volo, grazie alla collaborazione con Aeroclub F. Baracca. Nel pomeriggio lo spettacolo “Seta e Acciaio” con esibizione di arti marziali e ballo moderno a cura di Dojo Ravenna e Scuola di ballo Malpassi e, a chiusura della giornata, l’esibizione di ballo country con la scuola di ballo Free to Dance.

Il programma completo è disponibile sull’evento Facebook “Teodorico in Fitness 2023” e sul sito della CNA di Ravenna al link www.ra.cna.it/eventi/teodorico-in-fitness-2023/. Alle attività sportive si affiancherà un’area dedicata al benessere e alla salute realizzata in collaborazione con IOR Ravenna, Associazione diabetici ravennate ODV, A.L.I.Ce Ravenna ODV - Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale, Croce Rossa Italiana – Comitato di Ravenna, Medicina dello Sport – AUSL Romagna.

Sarà possibile fare un check up sullo stato della propria salute, ricevere informazioni e consigli utili dal personale specializzato presente. Per la pausa pranzo, il Ristoro Teodorico propone un pranzo/picnic con uno speciale menù per l’occasione. Sarà possibile accomodarsi ai tavoli oppure, portando telo o stuoia, pranzare direttamente sul prato (prenotazioni al 393 0861447).