Sport senza barriere: anche gli atleti disabili partecipano alla Maratona di Ravenna

Il Centro Sport Terapia Judo Ravenna, con la sezione nuoto, parteciperà per la prima volta alla Maratona di Ravenna città d’Arte. Una quindicina di atleti disabili, con educatori e volontari seguiti dal tecnico Silvia Pagliai, percorrerà i 3 km del centro storico arrivando al traguardo in via di Roma. Sarà una camminata in allegria all’insegna del divertimento. "L’emozione è alta - fanno sapere dal centro sportivo - la partecipazione a questo grande evento darà la possibilità anche ai nostri atleti di essere coinvolti in questa grande festa perché, alla fine, lo sport è per tutti".