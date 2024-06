Sport senza età: le tenniste di Bagnacavallo vincono il campionato over 70

Lo sport... Non ha età! A Roma il Circolo Tennis Bagnacavallo si è aggiudicato la vittoria nel campionato italiano a squadre Over 70 femminile 2024. Dopo aver vinto ai quarti contro Rivola e in semifinale contro Njlaya Bari, il quintetto composto da Patrinelli Mara, Guidi Claudia, Tius Loretta, Zoppi Maria Grazia e Belluzzi Nadia ha sconfitto il C.T Palermo per 3-0. Dopo 3 giorni di incontri, la finale contro Palermo ha visto vincere prima Guidi per 7-6 6-2 contro Sacchi e poi Tius per 7-6 1-0 prima del ritiro dell’avversaria Brizzi.

Le cinque giocatrici del C.T Bagnacavallo, capitanate da Gardetti Nazareno e Bertaccini Angelo, hanno conquistato da imbattute il titolo italiano maturando così il diritto di partecipare ai campionati europei per club, che si terranno a Natalia in Turchia.