Sport, sette tornei tra Cervia e Cesenatico per 80mila presenze

Come ogni anno ad aprile tornano i tornei di Adriasport. Sette i tornei che si svolgeranno tra Cervia e Cesenatico e che coinvolgeranno 35 mila persone tra bambini e famiglie, con una ricaduta sul territorio di circa 80 mila presenze tra famiglie, atleti e tecnici. L’evento con cui si aprirà la stagione 2023 sarà, come di consueto, il Torneo del Mare Adriatico dal 7 al 10 aprile, che si svolgerà tra Cervia e Cesenatico proprio nei giorni di Pasqua. Saranno 190 le squadre partecipanti, che disputeranno le 528 partite in 3 giorni di gioco, tra i diversi campi delle due località. 6.500 le presenze giornaliere che pernotteranno nelle strutture ricettive dei due comuni per un totale di più di 20 mila presenze turistiche. Un torneo internazionale dai numeri davvero importanti, organizzato da Adriasport Cervia in collaborazione con ASD Bakia Cesenatico.



Per questo primo evento la cerimonia inaugurale si svolgerà venerdì 7 aprile alle 20.30. Sara una festa per tutta la città, con la sfilata delle squadre e lo spettacolo pirotecnico di fuochi d’artificio, che si svolgerà presso lo Stadio Moretti di Cesenatico.



"Questi tornei sono diventati un appuntamento fisso per tanti giovani - e le loro famiglie - acquisendo prestigio riuscendo a imporsi come un appuntamento fisso. Siamo molto felici di ospitare così tanti giovani calciatori perché il calcio giovanile può essere un prezioso laboratorio di sportività, fair play e anche un veicolo per il turismo di tutta la Romagna», le parole di Gaia Morara, Assessora allo Sport e al turismo del Comune di Cesenatico.

Mentre l’Assessora allo Sport e agli Eventi del Comune di Cervia, Michela Brunelli, ha dichiarato “Questi tornei sono per noi fondamentali per due motivi principali, prima di tutto perché organizzati all’insegna del Fair Play, aiutano la crescita dei nostri ragazzi avvicinandoli allo sport in modo sano, e dall’altra portano importanti presenza turistiche alla nostra località. In questi anni Adriasport ha saputo far crescere queste importanti competizioni, rendendole punto di riferimento nazionale per il settore”



Sono poi intervenuti Leo Lucchi Amministratore Adriasport e Giorgia Mariotti Responsabile dei Tornei, che hanno spiegato “Nel 2005 è nata Adriasport, organizziamo tornei internazionali di calcio giovanile da diciotto anni su tutto il territorio nazionale, ma in particolar modo sul territorio regionale. I numeri sono sempre cresciuti sia per quanto riguarda le squadre, che a livello di presenze, a tal punto che quest’anno abbiamo già esaurito la disponibilità per i tornei fino a giungo. Aumenta sempre più la richiesta di partecipazione, e il successo degli eventi ci ha permesso di stringere partnership con importanti realtà del territorio come Mirabilandia. Questo a testimonianza che il nostro contributo non è solo quello sportivo, ma anche quello di far conoscere ai tanti partecipanti il territorio, per poi magari tornare a prenotare le vacanze durante il periodo estivo.”

A seguire si svolgeranno i gli altri tornei, che si concluderanno nel mese di giungo:

6° Torneo Mirabilandia Festival, che si svolgerà tra Cervia e Cesenatico dal 22 al 25 Aprile 2023.

6° Spring Cup Adriasport – 18° Trofeo del Porto, che si svolgerà a Cervia e Cesenatico dal 29 aprile al 1 Maggio 2023.

3º Udinese Academy League, che si svolgerà sempre a Cervia e Cesenatico il 13 e il 14 maggio.

12° Torneo Romagna Cup – 2° Memorial Francesco Rossi, che coinvolge Cervia, Cesenatico e Gatteo Mare dal 2 al 4 Giugno 2023.

9° Adriasport Summer Cup – 3° Memorial Matteo Paolini,che si svolgerà a Cervia e Cesenatico dal 9 al 11 Giugno 2023.

16° Torneo Italy Cup, che si svolgerà tra Cervia e Cesenatico dal 16 al 18 Giugno 2023.