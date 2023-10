Torna "Sport Valore Comune": l’evento che valorizza le eccellenze sportive locali

Al via la seconda edizione di Sport Valore Comune, l’evento che, nell’ambito di un percorso di valorizzazione delle eccellenze sportive locali, si prefigge l’obiettivo di premiare gli atleti tesserati per gruppi sportivi ravennati che si sono distinti nelle proprie specialità nel corso della stagione sportiva 2023. La premiazione si terrà il 12 dicembre, alle 18, nella sala Rossa del palazzo Mauro De Andrè.

Potranno essere candidati gli atleti o le squadre: classificati nei primi tre posti in campionati nazionali, europei o mondiali (federazioni CONI); classificati al primo posto in campionati nazionali, europei o mondiali (enti di promozione); atleti convocati per le rispettive nazionali, anche giovanili. Oltre a questi nominativi, ogni società sportiva potrà segnalare volontari/e che per almeno venti anni abbiano prestato la loro opera presso la società/associazione. Ogni nominativo potrà essere preso in considerazione una sola volta.

Le società hanno già ricevuto una lettera dell’assessore allo Sport Giacomo Costantini; il modulo denominato scheda di segnalazione dovrà essere inviato per posta elettronica entro il 6 novembre all’indirizzo uffsport@comune.ra.it. Allo stesso indirizzo e unitamente alla scheda di segnalazione potranno essere inviati brevi contributi video o fotografici che riprendono i momenti più significativi dei successi ottenuti (il video dovrà essere di estensione standard (es. mp4, mov, avi) in formato HD, preferibilmente con orientamento orizzontale e avere una durata massima di 2 minuti complessivi per società sportiva). Per eventuali risultati conseguiti dopo la data indicata del 6 novembre, si invita ad avvisare per tempo l’Ufficio sport del Comune.