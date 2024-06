Sprint Race Mugello, Martin cade. Trionfa Bagnaia, Marquez secondo: “Avevamo ritmi per vincere”

Sesto podio consecutivo per Marc Marquez che anche al Mugello trova sensazioni e risultati. Un secondo posto, tra il vincitore Pecco Bagnaia e Pedro Acosta, non scontato nonostante una delle migliori qualifiche della stagione (4º) con il 93 bravo a tenere botta a Brad Binder e Jorge Martin prima di provare un attacco alla vittoria. Nove punti a referto che si trasformano in un -32 dalla vetta di Martin, caduto mentre correva in 3ª posizione. “Avevamo ritmo per vincere, ma Pecco era imprendibile e non c’era tempo di recuperare - le parole dell’otto volte campione del mondo -. È un circuito che non ho mai digerito del tutto, ma con la Ducati è tutta un’altra storia. Siamo riusciti a competere con le GP24, che hanno comunque qualcosa in più. Forse abbiamo sbagliato qualcosa nella partenza, ma siamo felici”.

Buona prestazione anche per Alex Marquez che chiude a punti la Sprint italiana. Dalla terza fila lo spagnolo è bravo a resistere nei primi chilometri per poi lanciarsi nella sfida le primissime posizioni. Binder ostacola un po’ la risalita del 73 che domenica avrà una chance più ghiotta con la gara a 23 giri delle 14. “Non sono partito benissimo - confessa lo spagnolo -. Ho perso tanto e con Binder davanti sul rettilineo era impossibile passare. Le sensazioni sono buone e sicuramente ci sentivamo pronti per essere più avanti. In gara probabilmente opteremo ancora per la gomma morbida, anche se nel warmup daremo una chance alla media”.