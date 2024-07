Super terzo posto per Zoe Fiorentini di Atletica 85 Faenza ai campionati italiani U18

È stato un super fine settimana quello appena concluso per Atletica 85 Faenza BCC. A Molfetta (Puglia) si sono disputati i campionati italiani allievi/e (U18) e Atletica 85 ha partecipato con 4 suoi atleti. Una trasferta impegnativa, stancante, ma ricca di emozioni e sorprese che han fatto passare tutto il resto in secondo piano.

Un grandissimo terzo posto per Zoe Fiorentini nei 400m, che conclude la gara con il fantastico tempo di 54”90, migliorandosi di quasi 1 secondo, che in questa disciplina è tantissimo, e stabilendo il nuovo record regionale di categoria. Un grande orgoglio, soprattutto arrivato dopo i tanti allenamenti impegnativi effettuati durante tutto l’anno. Molto bene anche Carlotta Tagliaferri che chiude con un gran settimo posto la sua gara di lancio del giavellotto con il nuovo primato personale di 39,86m. Anche per lei simbolo di tanto lavoro effettuato in pedana e in palestra durante l’anno. Bene anche Pietro Panzavolta alla sua prima uscita nazionale, essendo anche al primo anno di categoria, che chiude la sua gara dei 2000m siepi in 6’44”49, tra tanta emozione e la stanchezza dovuta alle 7h di viaggio pre-gara. Altro esordio a livello nazionale per Giorgia Battilani nei 100hs che nonostante una partenza difficile chiude in un buon 15”06. Bravi tutti, nella speranza di avere sempre gare così belle da vivere, un complimento va anche agli allenatori di questi ragazzi che si spendono tutto l’anno per ottenere risultati sempre migliori.

A Reggiolo, sempre nel weekend, si è disputata la tradizionale gara di salto con l’asta in piazza, denominata “Birrasta” in un clima di festa generale la nostra atleta-allenatrice Vittoria Bosi segna il nuovo record sociale di 2,95m.