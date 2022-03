Supersport, il bianco si sposa col blu e l'azzurro: l'Evan Bros svela il suo 2022

Ora si può davvero iniziare. Nella cornice di “Villa Abbondanzi” a Faenza l’Evan Bros WorldSSP Yamaha Team ha ufficialmente dato il via alla propria stagione 2022, che promette di essere emozionante e tutta da seguire. La nuova stagione, presentata dalla voce ufficiale del Misano World Circuit e dell’Autodromo di Imola Boris Casadio, porta con sé un insieme di novità e conferme, a cominciare dalla line-up che scenderà in pista, formata dal nuovo acquisto Lorenzo Baldassarri e dal confermato Peter Sebestyen. L’italiano è pronto per la sua prima stagione nel mondiale Supersport, dove cercherà di sorprendere sin da subito, mentre l’ungherese vuole mettere a frutto il lavoro svolto nella passata stagione, alla caccia di risultati di alto livello.

Un’altra importante novità è rappresentata dalla livrea, profondamente mutata rispetto alla precedente annata. Nella YZF-R6 del team ravennate edizione 2022 infatti prevale il bianco, che perfettamente si sposa con il blu e l’azzurro che caratterizzano Yamaha, casa che anche nella stagione alle porte supporterà ufficialmente l’Evan Bros.

Le nuove e bellissime moto scenderanno in pista per la prima volta nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 marzo sul tracciato di Aragon (Spagna), dove andrà in scena anche il primo appuntamento della stagione, previsto per il fine settimana del 10 aprile. "Siamo davvero pronti ad iniziare questa nuova stagione - afferma il team principal Fabio Evangelista -. La nuova livrea è davvero una ventata di novità, per un 2022 per il quale non mancano le aspettative. Baldassarri è un pilota dal curriculum notevole, che dovrà ad ogni modo fronteggiare una categoria per lui nuova, mentre Sebestyen ha già dimostrato di poter ambire alle prime posizioni, e proviene da un inverno di grande lavoro. Non vediamo l’ora che si spenga il primo semaforo dell’anno”.

"Quella 2022 sarà per me una stagione molto importante, che affronterò con grande voglia - dice Baldassarri - Sono consapevole di essere un debuttante in Supersport, ma sono altrettanto consapevole di avere alle spalle un team di prima fascia, con il quale andare a caccia di ottimi risultati. La livrea mi piace molto, è accattivante e pensata per la pista. Ora non resta che scendere in pista e farsi valere". Carico Sebestyen: “La nuova livrea della moto mi trasmette dinamismo, e merita di stare nelle prime posizioni. Questo inverno ho lavorato tanto per arrivare pronto al primo round stagionale, e credo di essere sulla strada giusta. La stagione alle porte per me sarà molto importante, e non vedo l’ora di viverla insieme ad un team di altissimo livello come l’Evan Bros".