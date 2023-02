Supersport, Phillip Island da dimenticare per Caricasulo: "Resettiamo e ripartiamo"

Gran Premio d'Australia, round d'apertura del mondiale Supersport, da dimenticare per Althea Racing e Federico Caricasulo. Una partenza dalla nona casella dopo alcune cadute nelle precedenti sessioni, ha visto Federico in top ten in gara1 e out in gara due per un problema tecnico sul quale il team è ancora al lavoro. Questo il riassunto del primo week end di gara. Non c'è spazio per le spiegazioni né per le interpretazioni ma è sicuramente il momento di raccogliere le energie e comprendere che anche le giornate no possono essere recuperate quando si è all'inizio del campionato. La squadra è unita, il pilota e la moto sono potenzialmente vincenti e quindi non resta che guardare al prossimo week end in cui si correrà in Indonesia. Da lì si ripartirà con l'entusiasmo del primo giorno.

"Tra sabato e domenica non è stato semplice - le parole di Caricasulo -. Abbiamo fatto l’ultima configurazione da asciutto sabato mattina, ma poi è arrivata la pioggia e abbiamo potuto fare solo 2 giri in cui non ho trovato il feeling per il giro secco. In Gara 1 mi sentivo bene sulla moto in condizioni mix; abbiamo messo le intermedie alla ripartenza perché sembrava stesse asciugando e avremmo potuto lottare per il podio. Purtroppo ha piovuto e le cose si sono messe male. In Gara 2 sono partito con una moto che non conoscevo benissimo e i primi giri non ho preso troppi rischi. Ho gestito la gomma per arrivare alla fine a lottare per la P4 che ieri era quello a cui potevamo ambire, ma poi un giro prima che fermassero la gara a causa del passaggio delle oche, si è fermata la moto, probabilmente per un problema elettrico. Dobbiamo resettare e ricominciare come se nulla fosse".