Tanti faentini nel nuovo team di ciclimo emiliano-romagnolo: "Un motivo di orgoglio"

Durante l’ultimo fine settimana, a Sant’Arcangelo di Romagna, è stato ufficialmente presentato il Team Technipes #inEmiliaRomagna, squadra ciclistica nata nel 2019 da una idea di Davide Cassani, guidata dal presidente Gianni Carapia e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, APT servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici. Nel corso della giornata durante la quale tanti relatori hanno illustrato i progetti per la stagione sportiva 2024, anche una compagine di rappresentanti di Faenza. Della città manfreda tra gli atleti che costituisco la squadra militano Nicholas Scarpelli e Pietro Dapporto oltre a Manuele Tarozzi, recentemente passato a squadre Professional.

Lo stesso progetto è sostenuto in parte anche da aziende e realtà di Faenza mentre tra il direttivo, della città manfreda da segnalare il presidente Gianni Carapia e i consiglieri Valeriano Zama, Nicola Dalmonte, Stefano Chiozzini, senza dimenticare il presidente dell’APT regionale e ideatore della squadra, Davide Cassani, solarolese ma da anni faentino d’adozione. Alla presentazione hanno portato i saluti per la nuova stagione sportiva l’assessora con delega allo Sport del Comune di Faenza, Martina Laghi e l’assessore Massimo Bosi. “È motivo di orgoglio per l'amministrazione faentina – sottolinea l’assessora Martina Laghi - avere sia ciclisti che dirigenti del nostro territorio protagonisti di questo progetto regionale di sviluppo del ciclismo, una iniziativa che investe su un gruppo di giovani, alcuni di loro al primo anno di questa esperienza. A tutti loro un augurio di una stagione ricca di soddisfazioni”.