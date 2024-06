Tanti successi per Atletica 85 Faenza: le gare a Bologna e Fermo

Tanti impegni nel weekend per Atletica 85 Faenza. Mercoledì si sono disputati i campionati universitari interfacoltà a Bologna, in una lunga serata, iniziata circa alle 18 e finita alle 23.30 passate. Tanti bei risultati per i faentini tra cui la vittoria di Carlotta Tagliaferri nel lancio del giavellotto (500gr) con la misura di 36,78 metri. Altro buon risultato viene dall'ultima gara della serata, i 3000m, dove Fiorenza Pierli con il tempo di 10'18''85 ma siglato la miglior prestazione italiana della stagione di categoria master F40. Bene anche Francesca Amadori sui 400hs che pian piano si migliora di gara in gara, correndo in 1'03"66.

Nel weekend tre rappresentanti della società faentina hanno partecipato ai campionati marchigiani individuali open tenutosi a Fermo: primato personale con 39,96 metri per Sara Stellato nel lancio del martello, 11,05m nel triplo per Irene Grossi e 1’05”38 per Francesca Amadori nei 400hs.

Prossimo appuntamento per Atletica 85 sarà il 25 giugno: si corre l'ormai celebre corsa tra i calanchi di Castel Raniero "Dall'Olmatello ai Calanchi" che giunge alla sua settima edizione, dove chiunque può iscriversi e partecipare, con tanto di ristoro/cena a fine corsa/passeggiata. Si tratta di una manifestazione non competitiva.