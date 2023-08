Tennis, a Massa Lombarda tutto pronto per il Trofeo Oremplast

Le ultime due settimane di agosto sono sinonimo di torneo Open maschile per il Circolo Tennis Massa Lombarda. Dal 21 agosto al 4 settembre va infatti in scena il 20° Trofeo Oremplast, dotato di un montepremi di 4000 euro. Un appuntamento che si è ritagliato ormai un preciso spazio nel calendario ed è diventato un punto fermo nella stagione estiva per il circuito nazionale - quella 2023 è l’edizione numero 30 del torneo, un traguardo tutt’altro che scontato per una manifestazione sportiva – anche e soprattutto grazie alla stretta sinergia con l’azienda di Massa Lombarda della famiglia Pagani, da tempo partner in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale.

Gli appassionati romagnoli si apprestano dunque a vivere due settimane all’insegna del tennis di qualità (giudice arbitro Roberto Montesi, direttore di gara Michele Berardi) con la possibilità di vedere all’opera anche alcuni giocatori che frequentano il circuito professionistico. E’ ancora presto per indicare con certezza i nomi dei principali pretendenti a succedere nell’albo d’oro al reggiano Andrea Guerrieri, nel 2022 vincitore in finale sul ravennate Michele Vianello: sono ancora aperte infatti le iscrizioni sul portale della FITP. In particolare sabato 19 agosto è il termine per le adesioni di giocatori di classifica fino a 3.4, lunedì 21 agosto per i tennisti da 3.3 a 2.7 e fino a venerdì 25 agosto per quelli classificati da 2.6 fino a 1ª categoria.

“Si tratta di una competizione di livello nazionale e come già accaduto in passato siamo certi che permetterà di valorizzare i giovani – sottolinea Giorgio Errani, da metà giugno eletto presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda - fornendo loro la possibilità di mettersi in evidenza. In tal senso saranno in gara anche alcuni atleti della nostra squadra di punta, a cominciare da Marco Cinotti, arrivato nei quarti due anni fa, Alessio De Bernardis e l’under 16 Pietro Ricci, che in questa stagione si sta mettendo in luce nel circuito internazionale giovanile. E l’auspicio nostro e degli sportivi locali è che tra i protagonisti del Trofeo Oremplast ci siano proprio alcuni dei ragazzi che difendono i colori del nostro circolo, per una sorta di gustoso antipasto del campionato di A1 maschile che catalizzerà le nostre attenzioni da ottobre, o comunque giocatori di scuola romagnola, espressione di un territorio tennistico tradizionalmente tra i più prolifici in termini di vivaio. E il fatto che in quel periodo sia in calendario anche un torneo ITF Future a Villa Carpena ci fa sperare che alcuni dei protagonisti di quella competizione internazionale possano schierarsi anche a Massa Lombarda”.