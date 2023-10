Tennis A1, il Massa Lombarda impone il pari ai campioni d'Italia del Sinalunga

Secondo pareggio per il Circolo Tennis Massa Lombarda in serie A1 maschile. La squadra romagnola, tornata nel massimo campionato nazionale (16 le compagini partecipanti) dopo un anno di purgatorio in A2, nella terza giornata del girone 3 all’italiana ha infatti chiuso sul 3-3 il confronto casalingo con il Tc Sinalunga, formazione che ha sul petto lo scudetto.

Sui campi dell’Oremplast Arena per la giovane formazione capitanata da Michele Montalbini in singolare sono andati a segno Francesco Forti e Lorenzo Rottoli. Il 24enne di Cesenatico, reduce dai quarti di finale nel Challenger di Olbia partendo dale qualificazioni, ha confermato il suo buon momento di forma imponendosi in due set su Matteo Gigante che lo precede di oltre 160 posizioni nel ranking mondiale (n.188 il mancino romano e n. 351 Forti), dal canto suo il classe 2002 ha colto un bel successo regolando con due tie-break lo slovacco Josef Kovalik (n. 232 Atp, quasi duecento posti avanti a Rottoli, attualmente n.430). Il 36enne sloveno Blaz Kavcic, che ormai non disputa più attività nel circuito professionistico internazionale (è stato n.68 nel 2012), ha ceduto alla distanza a Marcello Serafini (n.537 della classifica mondiale), così come il 19enne Marco Cinotti che ha costretto al terzo l’esperto Luca Vanni. La situazione di parità si è protratta anche dopo i doppi con affermazione del duo Forti/De Bernardis per i romagnoli e di Vanni-Gigante per la compagine toscana.

“Abbiamo affrontato i campioni d’Italia in carica che si sono presentati al gran completo e siamo riusciti a guadagnare un punto importante, che tieni aperti i giochi nel girone – commenta Nicola Gualanduzzi, vice capitano del Ct Massa Lombarda – Ancora una volta i ragazzi hanno dimostrato di mettere il cuore in ogni pallina e quando la sfida si presenta più dura riescono a dare sempre qualcosa in più. In effetti Rottoli ha disputato contro un avversario come Kovalik un match di grande livello e lo stesso può dirsi per Forti opposto a Gigante. Peccato per le due sconfitte al terzo set negli altri due singolari, poi i doppi hanno confermato la competitività di questo gruppo. Andiamo avanti nel nostro cammino, sappiamo che non sarà semplice, ma con umiltà e determinazione domenica dopo domenica cercheremo di raggiungere l’obiettivo salvezza”.

Nella quarta giornata (la prima della fase di ritorno), domenica 29 ottobre, la formazione targata Oremplast salirà in Alto Adige per rendere visita al Tc Rungg Appiano, al commando del girone con 5 punti dopo il pari interno con il Match Ball Firenze, appaiato al Sinalunga a quota 4. Invariata è la formula della competizione: la prima di ciascun gruppo accede ai play-off scudetto (semifinali andata e ritorno il 26 novembre e 3 dicembre, poi finale in sede unica il 9 e 10 dicembre), la seconda si assicura la permanenza in categoria, mentre terze e quarte disputano i play-out salvezza (anche in questo caso 26 novembre e 3 dicembre).