Tennis A1, inizia con un pareggio la stagione del Massa Lombarda

Comincia con un pareggio casalingo l’avventura del Circolo Tennis Massa Lombarda in serie A1 maschile. La squadra romagnola, tornata nel massimo campionato nazionale (16 le compagini partecipanti) dopo un anno di purgatorio in A2, nella giornata di apertura del girone 3 all’italiana ha infatti chiuso sul 3-3 il confronto con il Tc Rungg Sudtirol sui campi dell’Oremplast Arena.

Per la giovane formazione capitanata da Michele Montalbini ha colto un bel successo Lorenzo Rottoli (classe 2002), capace di imporsi in rimonta su Alexander Weis (n.287 Atp, quindi 140 posizioni più avanti rispetto al portacolori del Ct Massa Lombarda), così come il 36enne sloveno Blaz Kavcic, che ormai non disputa più attività nel circuito professionistico internazionale (è stato n.68 nel 2012), ha saputo battere in due set il tedesco Elmar Ejupovic (n.338 della classifica mondiale). Grande equilibrio nel testa a testa tutto romagnolo fra Francesco Forti (n.347 Atp) e Federico Gaio (n.214 Atp), con il faentino tesserato per il club altoatesino bravo a prevalare alla distanza, recuperando un break nella frazione decisiva. Niente da fare invece per il 19enne Marco Cinotti contro Maximilian Figl. La situazione di parità si è protratta anche dopo i doppi con affermazione del duo De Bernardis-Kavcic per i romagnoli e di Bortolotti-Gaio per il Rungg su Forti-Rottoli.

“E’ un punto prezioso, ottenuto contro una squadra davvero compatta e che può contare su buoni giocatori sia in singolare che in doppio, come uno specialista quale l’emiliano Marco Bortolotti – commenta Nicola Gualanduzzi, vice capitano del Ct Massa Lombarda – I ragazzi sono riusciti a dare tutti il massimo, con determinazione, e rimane un po’ di amaro in bocca per la sconfitta di misura di Forti, che era avanti 5-3 al terzo set, e quel risultato poteva cambiare l’esito della sfida. Al di là della significativa vittoria di Rottoli su un avversario ostico come Weis, ci tengo a sottolineare l’importante apporto di Kavcic, che dall’alto della sua esperienza ha dato insegnamenti anche ai più giovani compagni. Siamo sicuri che la sua presenza aiuterà tutta la squadra nell’arco del campionato. Proprio questa giornata ha accresciuto nel gruppo, come sempre unito, la consapevolezza di non partire mai battuti contro chiunque. Domenica a Firenze contro il Match Ball proveremo a ripetere questo tipo di prestazione per dare continuità al nostro cammino”.

Nella seconda giornata infatti la formazione targata Oremplast renderà visita alla compagine fiorentina, già avversaria lo scorso anno nel girone di A2, che ha ceduto 4-2 nel derby toscano sui campi del Tc Sinalunga, club campione d’Italia in carica, attesa poi domenica 22 ottobre a Massa Lombarda. Invariata è la formula della competizione: la prima di ciascun gruppo accede ai play-off scudetto (semifinali andata e ritorno il 26 novembre e 3 dicembre, poi finale in sede unica il 9 e 10 dicembre), la seconda si assicura la permanenza in categoria, mentre terze e quarte disputano i play-out salvezza (anche in questo caso 26 novembre e 3 dicembre).

CIRCOLO TENNIS MASSA LOMBARDA - TC RUNGG SUDTIROL 3-3

Federico Gaio (RU) b. Francesco Forti (MA) 36 76(5) 75

Lorenzo Rottoli (MA) b. Alexander Weis (RU) 57 63 61

Blaz Kavcic (MA) b. Elmar Ejupovic (RU) 64 76(5)

Maximilian Figl (RU) b. Marco Cinotti (MA) 63 62

Alessio De Bernardis/Blaz Kavcic (MA) b. Alexander Weis/Maximilian Figl (RU) 76(3) 64

Marco Bortolotti/Federico Gaio (RU) b. Francesco Forti/Lorenzo Rottoli (MA) 76(5) 75