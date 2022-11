Tennis A2, terzo pareggio per il Massa Lombarda che non supera Messina

Terzo pareggio in altrettante giornate per il Circolo Tennis Massa Lombarda in serie A2 maschile. La squadra romagnola, inserita nel girone 4 all’italiana (28 sono le compagini partecipanti), dopo il punto raccolto al debutto a Bassano del Grappa e quello strappato alla corazzata Match Ball Firenze domenica all’Oremplast Arena, ha infatti chiuso sul 3-3 la trasferta sui campi del Filari Tennis Messina. Se il pari colto 48 ore prima in casa contro l’ambizioso club toscano aveva il sapore dell’impresa, questo risultato invece brucia per il team capitanato da Michele Montalbini (affiancato dal vice Nicola Gualanduzzi), che nonostante fosse ancora una volta senza stranieri e senza Giulio Zeppieri (impegnato nel Challenger di Como) ha mancato le chance per far pendere la bilancia dalla sua parte e conquistare la prima vittoria stagionale: in particolare tre match-point nell’ultimo doppio, con Massa Lombarda avanti 3-2.

La sfida si è aperta con il netto successo del 20enne Lorenzo Rottoli (classifica Fit 2.3) su Federico Serena, a cui per i siciliani ha risposto il “vivaio” Alberto Caratozzolo (2.5), che ha piegato con due tie-break Marco Cinotti (2.4). Nel testa a testa fra i numeri uno delle due formazioni Francesco Forti non è riuscito a ripetere la prestazione di domenica perdendo con il francese Titouan Droguet, n.305 del ranking mondiale, quindi centoquarantatre posizioni avanti al 23enne di Cesenatico (n.448 ATP). A chiudere in parità i singolari ci pensava Alessio De Bernardis (2.5) regolando Marco Maiorana (2.6). Nei doppi la coppia composta da Forti e Rottoli si imponeva su Droguet-Caratozzolo, mentre si fermava proprio sul più bello la corsa di De Bernardis-Cinotti: i due portacolori del circolo romagnolo, dopo aver servito sul 6-4 5-4 in loro favore, nel decisivo tie-break ai 10 che sostituisce il terzo set si sono trovati in vantaggio 9 a 7 e poi 10 a 9, finendo però per cedere 12-10, per la gioia dei padroni di casa che cancellano così lo 0 in classifica.

FILARI TENNIS MESSINA-CIRCOLO TENNIS MASSA LOMBARDA 3-3

Titouan Droguet (F) b. Francesco Forti (M) 7-5 6-4

Lorenzo Rottoli (M) b. Federico Serena (F) 6-1 6-2

Alberto Caratozzolo (F) b. Marco Cinotti (M) 7-6(1) 7-6(3)

Alessio De Bernardis (M) b. Marco Maiorana 6-3 6-4

Francesco Forti/Lorenzo Rottoli (M) b. Alberto Caratozzolo/Titouan Droguet (F) 6-4 7-5

Marco Maiorana/Federico Serena b. Alessio De Bernardis/Marco Cinotti (M) 4-6 7-5 12-10