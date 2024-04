Tennis, attesi 300 atleti senior da tutto il mondo a Milano Marittima

Presentato ufficialmente oggi al Marepineta Resort di Milano Marittima il torneo del circuito mondiale Itf World Tennis Masters Tour che andrà in scena dal 6 al 12 maggio sui campi in terra dello Sporting Club Marepineta. Si tratta del “Milano Marittima Senior Tennis Championships”, tappa di alto livello (MT700) del circuito che ormai tradizionalmente, da più di 40 anni, tiene banco in Riviera.

Stefano Ballasia del Marepineta Resort ha sottolineato: “Sono eventi speciali che vanno a servizio di tutti, il tennis grazie a Sinner ed agli altri campioni azzurri è cresciuto molto e la nostra struttura ha seguito la crescita di questo sport che si proietta nel futuro. Il Senior Tour si svolge qui da più di 40 anni, è un torneo che rappresenta, come ho detto, un progetto speciale, poche volte è possibile, come si fa qui, giocare a tennis e guardare il mare, qui si coltivano concetti come cultura e bellezza, non solo sport. Questo torneo, classificato MT 700 è tra i più importanti in Italia, guardando al futuro spero possa diventare un 1000, sarebbe un eccellenza assoluta nel mondo”. L’assessore allo sport del Comune di Cervia, Michela Brunelli, ha rilevato il ruolo della città nel supporto di manifestazioni di questo genere: “In questi anni abbiamo lavorato tantissimo sullo sport, in particolare come sostegno alle iniziative perché lo sport è un volano importante per la nostra città. In questo caso Milano Marittima sta dimostrando di essere all’altezza di queste manifestazioni, di poter ospitare tornei di assoluta eccellenza. Avremo ospiti di livello altissimo grazie alla lungimiranza della proprietà e dell’associazione sportiva portata avanti dai maestri Alessandro e Riccardo Rondinelli ed Andrea Godio che lavora bene sul territorio”.

Il presidente del Comitato Regionale Fitp, Gilberto Fantini, ha portato il saluto della Federazione, con delle novità importanti: “Complimenti agli organizzatori di questa importante manifestazione. Vedo che Cervia sta diventando sempre più attiva nel tennis, poche settimane fa è stata inaugurata una struttura qui vicino (Pol.2000 Cervia, ndr.), ci sono tornei e manifestazioni. Come Federazione siamo molto orgogliosi di questo movimento. Sul torneo Senior Tennis Championships posso dire che in Italia si giocano 18 tornei di questo Circuito, solo quattro sono di grado 700 come questo a Milano Marittima. Tutti i giocatori, molti provengono da Stati Uniti e Nord Europa, potranno apprezzare la bellezza di Cervia. Attualmente i tornei di grado 1000 sono solo negli Stati Uniti, in Sud America e Giappone, non ci sono in Europa, vediamo di portare il primo qui a Cervia”. Roberto Pellizzari, in rappresentanza di LCA, uno dei maggiori sponsor, ha ribadito: “E’ un vero piacere essere a fianco di questo torneo, come studio legale cerchiamo di sostenere eventi che regalano benessere alle persone, perché lo sport è essenziale per il benessere. E poi è bello questo trade union tra generazioni”.

Il maestro Riccardo Rondinelli ha spiegato le caratteristiche tecniche del torneo: “Dal 6 maggio si giocheranno 22 tabelloni, tra singolari e doppi, maschili e femminili, compreso il misto, dagli Over 30 agli Over 85. Avremo un direttore di esperienza come Lorenzo Lanza e potremo fornire tutti i servizi, l’accordatore ufficiali, il fisioterapista, l’osteopata, una transportation dedicata. Al momento abbiamo quasi 300 iscritti e l’8 maggio ci sarà il Players Party a bordo piscina al MarePineta”.