Tennis, Cervia batte Ravenna nel derby di serie C maschile

In serie C maschile arriva una bella vittoria per il Circolo Tennis Cervia. Domenica, nella terza giornata del sesto girone, il Circolo Tennis Cervia ha battuto in casa per 4-2 il Ravenna Sport Center nel derby. Questi i parziali: Manuel Schuett-Matteo Bezzi 6-1, 6-3, Enea Castelvetro-Marco Nanni 6-0, 5-7, 7-6 (3), Paolo Mazzavillani-Matteo Trasforini 6-2, 7-6 (1), Simone Bezzi-Nicola Tocci 6-3, 6-1, Nanni-Bezzi b. Mazzavillani-Schuett 6-2, 6-2, Pambianco-Ridolfi b. Trasforini-Bezzi 6-3, 6-2. Classifica: Tc Ippodromo 5, Ct Cervia, Tennis Villa Carpena 3, San Pietro Tennis Project 1, Ravenna Sport Center 0.

Nel frattempo è tutto pronto al Circolo Tennis Cervia per il primo grande appuntamento stagionale sotto il profilo organizzativo, il memorial “Mario Borghetti”, il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, in calendario dal 2 al 17 aprile, con un montepremi di 500 euro. Le iscrizioni sono ancora aperte, ma intanto fioccano le adesioni, basti pensare che gli iscritti nel maschile sono già ben 105, tra cui i 3.1 Mattia Zannoni, Davide Monari e Simone Piraccini ed i 3.2 Alberto Bezzi, Lorenzo Bucaletti, Niccolò Satta e Francesco Bellarmino. Al via anche tra i 3.3 Pietro Pambianco, Luca Butti ed Isaac Casalboni. Nel femminile sono già 26 al via, tra cui la 3.1 Viola Angelini e le 3.2 Sara Aber e Carolina Orazi. Il giudice di gara sarà Paolo Pambianco, direttrice di gara Fiorella Placucci.