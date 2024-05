Tennis, si disputa a Cervia il torneo internazionale "Men’s Future"

E’ stato presentato oggi, nella sede del Tennis Club di Cervia, il torneo Itf Men’s Future, dotato di 15.000 dollari, che terrà banco da domenica al 26 maggio sui campi della Polisportiva 2000 Cervia. Si tratta della prima edizione del “Città di Cervia”. Il grande tennis internazionale torna protagonista in città, sui campi del Club cervese. Il sindaco di Cervia, Massimo Medri, ha sottolineato: “Grazie per questa bella organizzazione partita ormai già da tempo e noi come amministrazione vi abbiamo sempre sostenuto con convinzione e sotto il profilo logistico. Dopo un lungo periodo Cervia torna ad ospitare grandi eventi tennistici, un modo per rilanciare anche la struttura che per la verità è già pronta. Ora è tutto pronto per questo evento che attendiamo con curiosità, sono sicuro che darà risultati importanti per un ritorno sia turistico che sportivo. Devo dire che la città ha investito molto in questi anni nello sport e questa è una struttura adatta non solo per grandi eventi, ma anche per fare comunità”.

Sullo stesso tenore le parole dell’assessore allo sport, Michela Brunelli: “State facendo un grande lavoro da molto tempo – ha sottolineato – questo impianto comunale è tenuto in modo egregio. E’ una struttura organizzativa che ha basi ampie, radicata nel territorio, che ha visto negli anni un grande coinvolgimento delle istituzioni ed una collaborazione continua con i dirigenti. Qui c’è un gruppo di dirigenti, tecnici e collaboratori che lavora quotidianamente con grandi risultati”.

Il direttore del torneo sarà il maestro Enzo Bonaldo che ha fornito tutti i dati tecnici: “Il torneo si svolgerà da domenica 19 a domenica 26 maggio, si parte con le qualificazioni, le wild-card a disposizione del Circolo andranno ad Alessio Balestrieri, Davide Galvanin, ed a Pietro Briganti che si allena qui con noi. In tabellone come Junior Reserved ci sarà il giapponese Rei Sakamoto, vincitore quest’anno degli Australian Open Juniores, con lui anche Carlo Alberto Caniato, allievo dell’Accademia del Villa Carpena e portacolori del Ct Zavaglia, e Gabriele Vulpitta. La wild-card del Circolo per il main-draw è andata a Pietro Ricci, le altre sono a disposizione della Federazione”. Al momento il main-draw è capeggiato dal faentino Federico Gaio, n.254 del ranking mondiale, ma ex n.124 come best ranking nel 2020. A seguire il cesenaticense Francesco Forti, al debutto stagionale dopo un problema fisico, Lorenzo Rottoli (Ct Massa Lombarda), Tommaso Compagnucci, il russo Andrey Chepelev, Federico Arnaboldi, Luca Castagnola e Giuseppe La Vela. In tabellone anche il riccionese Alessandro Pecci e, molto probabilmente, il cervese Daniel Bagnolini ed il ravennate Federico Bondioli che dovrebbero rientrare con la loro classifica.