Tennis, il faentino Enrico Casadei in semifinale ai Mondiali over 55

Sui campi del Club Raqueta Bosques di Città del Messico sono in corso i campionati mondiali a squadre over 55 di tennis. L’Italia, rappresentata anche da Enrico Casadei, maestro del Tennis Club Faenza, è giunta alla semifinale che disputerà oggi (17.30 ore italiane) contro la Francia. Ieri partita rocambolesca nei quarti e vittoria finale per 2-1 contro l’Inghilterra. Marco Filippeschi ha perso il primo singolare dopo tre ore di match 7-6 3-6 7-5, poi il forlivese Paolo Pambianco ha pareggiato la situazione imponendosi al terzo set. Nel doppio decisivo, dopo aver perso 7-6 il primo set e vinto il secondo 7-5, nel decisivo super tiebreak ai 10 Pambianco e Giovanni Pacchioni sono riusciti nell’incredibile impresa di recuperare dal 4-9 e vincere 11-9. In precedenza, nel girone eliminatorio, l’Italia si era imposta agevolmente contro l’Irlanda per 3-0, con successo in un singolare di Casadei, poi altro 3-0 contro la Svezia con un secondo successo personale di Casadei in singolare.