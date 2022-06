Tennis, Faenza si impone nel tabellone regionale del campionato under 16 femminile

Il Tennis Club Faenza ha vinto il tabellone regionale nel campionato italiano Under 16 femminile. Guidata dal capitano Marco Poggi, la squadra manfreda ha battuto in finale per 2-1 il Tc Ippodromo di Cesena. Nei singolari, Emanuela D’Alba è stata superata 6-1 6-1 da Chiara Bartoli, mentre Sandy Mamini si è imposta su Carolina Bondi per 6-2 6-1. Decisivo il doppio, dove la coppia composta da Sandy Mamini e Sofia Regina ha battuto Bartoli-Bondi 6-2, 4-6, 10-3. Con questo successo il Tennis Club Faenza si è qualificato per la fase nazionale di macroarea.

Serie B2 maschile

La squadra di B2 maschile del Tennis Club Faenza è stata battuta domenica scorsa in casa per 4-2 dal Circolo Tennis Bologna, nella penultima giornata della prima fase. I due punti sono arrivati da Edoardo Pompei nel suo singolare contro Fabio Mercuri, battuto 7-5 6-1, e dal doppio Pompei-Falconi, che hanno superato la coppia Mercuri-Bonzi al super-tiebreak 3-6 7-5 10-5. Sconfitte invece nei singolari per Mattia Bandini, Leonardo Fabbri e Andrea Bosi: questi ultimi due hanno dovuto cedere al terzo set dopo partite molto combattute. Infine, niente da fare in doppio per Bandini-Fabbri, battuti 7-5 6-4. Domenica prossima, nella settima ed ultima giornata della prima fase, il Tennis Club Faenza sarà di scena sul campo del Ct Massa Lombarda, che domenica scorsa ha osservato il turno di riposo, in un derby decisivo per la salvezza. La squadra faentina deve assolutamente vincere per sperare di agguantare i playout ed evitare una delle ultime due posizioni, che condannano alla retrocessione diretta.

La classifica a una giornata dal termine: Club La Meridiana Modena 15; Ct Persiceto 13; Circolo del Castellazzo Parma 8; Tennis Modena 6; Ct Bologna 5; Tc Faenza 3; Ct Massa Lombarda 1. Il regolamento: prima promossa in Serie B1; seconda ai playoff; terza salva; quarta e quinta ai playout; sesta e settima retrocesse in Serie C.

Serie C femminile

A Roma sono stati effettuati i sorteggi dei playoff per la promozione in Serie B2 femminile. Poca fortuna per il Tennis Club Faenza, che è stato accoppiato al Play Pisana, circolo di Roma che ha un roster da categorie superiori, con la 2.2 spagnola Angela Fita Boluda, la 2.4 Benedetta Ortenzi e la 2.5 Giorgia Dominici. La partita di andata si giocherà a Roma domenica 26 giugno; ritorno a Faenza il 10 luglio. Nulla da perdere comunque per la squadra composta da Veronica Valgimigli, Chiara Arcangeli ed Alessia Ercolino, che ha già il merito di aver vinto la fase regionale.