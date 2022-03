Tennis, il circolo di Cervia raggiunge la finale over 45 del trofeo regionale "Ivo Mingori"

Il Circolo Tennis Cervia in finale nel tabellone Over 45 del trofeo regionale indoor a squadre per Veterani “Ivo Mingori”. La formazione cervese ha battuto in semifinale per 2-1, nel derby, il Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo sui campi di casa. Decisivi i punti conquistati da Paolo Pambianco in singolare e nel doppio dallo stesso Pambianco in coppia con Andrea Mazzavillani. Questi i parziali: Paolo Pambianco-Luca Marco Casanova 6-7, 6-1, 11-9, Alessandro Manduchi-Corrado Badalucco 7-6, 6-2, Pambianco-Mazzavillani b. Casanova-Manduchi 3-0 e ritiro. Sabato (dalle 14.30) la finalissima sui campi del Ct Bologna dell’ex Giovanni Farolfi che nell’altra semifinale ha battuto il Ct Pontelungo nel derby.