Tennis, impresa a Bibbiena: il Club Faenza promosso in serie B2 maschile

Il Tennis Club Faenza ottiene la promozione in Serie B2 maschile vincendo in trasferta 4-3 sui campi del Circolo Tennis Bibbiena, al termine di una maratona durata dieci ore e conclusa al doppio di spareggio. L’andata di questo playoff promozione, a Faenza, si era chiusa 3-3, per cui ogni decisione era stata rimandata al ritorno, giocato ieri sui campi in sintetico veloce del circolo in provincia di Arezzo. Due a due dopo i singolari. Per i faentini Mattia Bandini si è imposto su Michele Iftimie 4-6 6-4 7-6, e Giacomo Botticelli ha regolato Luigi Volpi 6-2 6-4; sconfitti invece Edoardo Pompei contro Claudio Grassi per 2-6 6-4 6-3, e Romeo Falconi contro Riccardo Cecchi per 6-4 6-1. Anche nei doppi l’equilibrio non si è spezzato: una vittoria a testa. La coppia faentina Botticelli e Pompei ha battuto Iftimie e Volpi 7-5 6-4, mentre Fabbri e Bandini sono stati sconfitti da Grassi e Cecchi 6-2 6-0. Sul tre pari anche nel ritorno, la promozione è stata decretata al doppio di spareggio, dove la coppia faentina formata da Bandini e Pompei, nella partita che valeva un’intera stagione, ha saputo imporsi con carattere su Grassi e Volpi per 7-5 6-4.

"Siamo estremamente contenti di questa promozione, molto sofferta ma credo anche meritata, se non altro perché sul 3-3 dell’andata avevamo qualcosa da recriminare – commenta il capitano dei faentini, Edoardo Pompei – A Bibbiena, in qualche modo, abbiamo sovvertito il pronostico, facendo una mezza impresa su campi veloci a noi sfavorevoli". Una promozione che premia la politica sportiva portata avanti dal Tennis Club Faenza. Il presidente Andrea Ciani sottolinea: "La nostra è una squadra composta da maestri e istruttori del circolo!".

In Serie B2 Femminile, invece, niente da fare per le ragazze del Tennis Club Faenza, sconfitte per 3-2 nel ritorno dei playout e quindi retrocesse. Anche loro, sui campi del Tennis Vallebelbo, in provincia di Cuneo, sono riuscite ad arrivare al doppio di spareggio, ma con esito in questo caso negativo. In Piemonte si sono ripetuti pressoché gli stessi risultati del 2-2 dell’andata a Faenza. Le piemontesi si sono portate sul 2-0 grazie ai successi nei primi due singolari della 1.8 Camilla Rosatello su Sandy Mamini per 6-0 6-1, e della 2.3 Aurora Zandeteschi su Alessia Ercolino per 6-1 6-2. Poi la faentina Veronica Valgimigli ha accorciato le distanze, battendo Isabella Coles 6-1 6-3, quindi la coppia formata da Arcangeli ed Ercolino ha pareggiato la situazione, superando nel doppio Rosatello e Coles 7-5 6-4. Ma Arcangeli ed Ercolino non sono poi riuscite a ripetersi nel doppio di spareggio, contro Rosatello e Matilde Rizzardi. Partite sul 3-0, ed arrivate al punto secco che poteva portarle sul 5-1, le faentine sono state sconfitte nel primo set ai tie-break (7-5). Poca storia nel secondo set, nel quale le piemontesi si sono imposte 6-2.