Tennis: la squadra di Cervia pareggia in serie C, mentre gli over 45 perdono la finale del trofeo “Ivo Mingori”

Parte con un pareggio in trasferta, 3-3 sui campi del San Pietro Tennis Project di San Pietro in Casale (Bologna), l’avventura del Circolo Tennis Cervia nel campionato di serie C maschile. La squadra cervese ha fatto il suo esordio direttamente nella seconda giornata del sesto girone ed ha portato a casa un pareggio importante, grazie ai punti conquistati da Paolo Mazzavillani tra singolare e doppio con Manuel Schuett che ha vinto il suo singolare.

San Pietro Tennis Project-Ct Cervia: Andrea Pierpaoli-Enea Castelvetro 2-6, 6-3, 6-4, Paolo Mazzavillani-Paolo Siracusano 6-3, 6-1, Manuel Schuett-Simone Scagni 6-2, 6-2, Giovanni Valentini-Andrea Ridolfi 7-5, 6-4. Doppio, 1° turno: Pierpaoli-Scagni b. Tocci-Castelvetro 7-5, 6-1, Mazzavillani-Schuett b. Valentini-Siracusano 6-2, 6-4. Domenica (dalle 9) la terza giornata con il derby Ct Cervia-Ravenna Sport Center.

Intanto si ferma solo in finale la bella marcia del Circolo Tennis Cervia nel tabellone Over 45 del trofeo “Ivo Mingori”, il campionato regionale indoor a squadre per Veterani. Nella finale andata in scena sabato sui campi del Circolo Tennis Bologna la squadra romagnola è stata battuta 2-1 dai padroni di casa: Paolo Pambianco-Giovanni Farolfi 6-0, 6-4, Stefano Barbieri-Corrado Badalucco 6-1, 6-1, Astolfi-Barbieri b. Pambianco-Badalucco 6-2, 6-1. Rimane comunque lo splendido cammino della squadra romagnola che si è fermato solo nel match-clou.