Tennis, la stagione del circolo di Cervia si apre in trasferta a San Pietro in Casale

Riparte l’avventura del Circolo Tennis Cervia in serie C maschile. Gli impegni per la squadra cervese iniziano domenica 20 marzo, direttamente nella seconda giornata della prima fase regionale a gironi. La squadra guidata dal maestro Paolo Pambianco osserva infatti il turno di riposo proprio nel 1° round di gare del 6° girone di qualificazione in cui è inserita insieme a Tennis Villa Carpena, Ravenna Sport Center, San Pietro Tennis Project e Tc Ippodromo Cesena.

Esordio quindi il 20 marzo sui campi del San Pietro Tennis Project di San Pietro in Casale (Bologna), il 27 marzo il derby casalingo contro il Ravenna Sport Center, il 3 aprile a Cesena contro il Tc Ippodromo ed il 10 aprile in casa contro il Tennis Villa Carpena. La squadra cervese schiererà Paolo Pambianco 2.6, Enea Castelvetro 2.8, Manuel Schuett 2.8, Paolo Mazzavillani 3.2, Isaac Casalboni, Pietro Pambianco, Andrea Ridolfi e Nicola Tocci 3.3. Un team competitivo e soprattutto molto affiatato, pronto a dar del filo da torcere a molti avversari.