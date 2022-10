Tennis, Luca Degiovanni e Anna Trevisan vincono il trofeo 'Oremplast'

Luca Degiovanni e Anna Trevisan sono i vincitori del trofeo “Oremplast”, torneo nazionale di terza categoria (limitato al terzo gruppo) maschile e femminile, andato in scena con formula Rodeo Weekend sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda. Una competizione che, un mese dopo la conclusione del tradizionale torneo Open maschile (l’edizione 2022 ha visto imporsi il 2.1 reggiano Andrea Guerrieri), ha richiamato complessivamente cinquanta fra giocatori e giocatrici a darsi battaglia da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre sui campi dove ha mosso i primi passi con la racchetta Sara Errani.

Degiovanni, 3.3 portacolori del club organizzatore già messosi in particolare evidenza proprio nell’Open a fine agosto, accreditato della terza testa di serie, nei quarti ha sconfitto 4-0 4-2 il pari classifica Manlio Rizzo (Gruppo Tennis San Giusto Le Bagnese), poi in semifinale con un periodico 4-2 ha fatto suo il derby con Giovanni Zardi (4.2), rivelazione del torneo, partito dalla sezione di quarta categoria e giunto fino al penultimo atto a suon di “positivi”, tra cui l’affermazione in rimonta nei quarti (2-4 4-0 7/3) su Felix Legnani (3.3, Virtus Bologna), secondo favorito del seeding. Il “padrone di casa” ha completato il suo percorso netto imponendosi per 1-4 4-1 7/3 su Leonardo Venturi (3.3, Tennis Club Faenza), numero uno del tabellone, a sua volta giunto in finale piegando di misura, con il punteggio di 1-4 4-1 11/9, Simone Bonaretti (3.3, Sporting Club Carpi), che nei quarti aveva estromesso per 4-1 4-1 il cesenate Mattia Battistini (3.3, Tc Ippodromo), quarta testa di serie.

Nel torneo femminile ha rispettato fino in fondo il ruolo di principale favorita la toscana Anna Trevisan (3.4, Tennis Park), che in semifinale ha prevalso per 3-5 4-1 7/2 su Camilla Mondolfi (4.1, Tc Nettuno Bologna) e nel match conclusivo ha superato per 4-0 4-0 l’altra under 14 Vittoria Muratori (3.4, Ct Rimini), seconda testa di serie, approdata alla finale battendo 5-3 4-1 Irene Carpani (3.5, Max Tennis Time Bologna).