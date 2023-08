Tennis, il maestro faentino Enrico Casadei rappresenterà l'Italia ai mondiali over 55

Enrico Casadei, maestro presso il Tennis Club Faenza, parteciperà con la nazionale italiana ai prossimi campionati mondiali over 55 di tennis, che si svolgeranno a Lisbona, in Portogallo, dal 13 al 18 agosto. Saranno presenti 26 squadre, fra le quali tutte le più forti nazioni al mondo. "Sarà un campionato molto aperto, con 7-8 squadre a giocare per il titolo mondiale – spiega Casadei - Italia, Francia, Usa, Olanda, Spagna, Germania, Cile e Portogallo sono tutte compagini molto forti. Oltre al sottoscritto, a formare la nazionale italiana ci saranno Marco Filippeschi di Grosseto, Mauro Gerbi di Asti e Fabrizio Gherardi di Roma".

Classe 1965, maestro federale dal 1992, Enrico Casadei dal 1997 lavora al Tennis Club Faenza, occupandosi prettamente del settore agonistico. In carriera ha vinto una trentina di tornei in Seconda Categoria, ma è con l’attività over che ha ottenuto i suoi migliori risultati. A livello internazionale ha già vinto sette titoli mondiali con la nazionale italiana: tre volte con l'over 40 nel 2007, 2008 e 2009; una volta con l'over 45 nel 2012; tre volte con l'over 50 nel 2015, 2016 e 2017.