Tennis, nel primo atto dei playoff Massa Lombarda sfida il Villasanta Monza

E’ il Tc Villasanta Monza l’avversario del Circolo Tennis Massa Lombarda nel primo play-off promozione di serie A2 maschile. E’ questo l’esito del sorteggio effettuato negli uffici della Federazione Italiana Tennis per definire griglie e tabelloni con gli accoppiamenti della seconda fase della competizione. Il regolamento del campionato (28 le compagini partecipanti suddivise in quattro gironi) prevede che la prima classificata di ciascun gruppo attenda per uno spareggio andata e ritorno, in data 8 e 11 dicembre, la vincente del confronto in gara unica fra una seconda e una terza, fissato per domenica 4 dicembre. La formazione romagnola, che ha chiuso in terza posizione il girone 4 con 10 punti (frutto di due vittorie e quattro pareggi), alle spalle nell’ordine di Match Ball Firenze e Società Tennis Bassano, è stata dunque abbinata al club brianzolo, a sua volta piazzatosi seconda nel gruppo 2, con 13 punti all’attivo (4 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta il ruolino di marcia).

La squadra lombarda, capitanata da Duvier Medina e Marco Baio, può contare sul 22enne Federico Arnaboldi e sull’altro 2.1 Gianmarco Ferrari, capace di chiudere la fase a gironi imbattuto, affiancati dai “vivaio” Davide Albertoni (2.3), Andrea Borroni (2.4) e William Mirarchi (2.5). Sicuramente un avversario ostico per il team targato Oremplast - la famiglia Pagani è da tempo partner del club di via Fornace di Sopra in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale – che metterà a dura prova le qualità di Giulio Zeppieri (n.162 del ranking mondiale), del cesenaticense Francesco Forti e dei “vivaio” Lorenzo Rottoli, Marco Cinotti e Alessio De Bernardis.

La vincente del testa a testa in programma domenica sui campi del Villa Reale Tennis di Monza sfiderà poi nel doppio match che vale un posto per la serie A1 edizione 2023 il Tennis Club Santa Margherita Ligure, un’autentica corazzata che ha chiuso a punteggio pieno il girone 1 (in rosa i prima categoria Andreas Seppi, Andrea Pellegrino e Thomas Fabbiano, un 2.1 di spessore come Andrea Vavassori e i “vivaio” Lorenzo Ferri, Luca Castagnola, Giacomo Nosei e Filippo Romano).

“Il Villasanta Monza ha sicuramente un organico di prim’ordine – il commento di Nicola Gualanduzzi, vice capitano e membro del consiglio direttivo del club – guidato da due giocatori di spessore internazionale e in ascesa come Arnaboldi e Ferrari. Per riuscire a far pendere la bilancia dalla nostra parte servirà che i ragazzi dimostrino una volta di più la propria compattezza come gruppo. Li ho visti carichi e sono sicuro che si faranno trovare pronti all’appuntamento”.

Formazione Circolo Tennis Massa Lombarda (giocatori schierabili nei play-off): Giulio Zeppieri (1.20), Francesco Forti (2.1), Lorenzo Rottoli (2.3), Marco Cinotti (2.4), Alessio De Bernardis (2.5).

Tennis Club Villasanta Monza (giocatori schierabili nei play-off): Federico Arnaboldi (2.1), Gianmarco Ferrari (2.1), Davide Albertoni (2.3), Andrea Borroni (2.4), William Mirarchi (2.5), Alessandro Cima (2.6).