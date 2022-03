Tennis, nella serie C femminile volano le ragazze di Faenza

Avvio di campionato molto incoraggiante per le due squadre del Tennis Club Faenza che partecipano alla Serie C femminile. La squadra A ha battuto sui campi di via Medaglie d’Oro il Casalgrande (Reggio Emilia) per 4-0. Tutte a segno, nei tre singoli, Chiara Arcangeli, Alessia Ercolino e Veronica Valgimigli, quest’ultima tornata a giocare per il circolo della sua città; vittoria pure nel doppio per Ercolino e Valgimigli. Ma molto bene è andata anche la giovanissima squadra B, che nella sua partita d’esordio in Serie C (è neo-promossa) ha vinto sui campi del Cus Ferrara per 3-1, grazie ai successi nei singolari di Sandy Mamini e Matilde Greco, e delle stesse in doppio. Sconfitta in singolare per Virginia Lodi. Domenica 20 marzo, la squadra A del Tennis Club Faenza effettuerà il suo turno di riposo, mentre la squadra B giocherà in casa alle 9 contro il Ct Cacciari Imola.

Niente da fare invece in Serie C maschile per la squadra B del Tennis Club Faenza (la prima squadra è in Serie B2, campionato che inizierà in maggio). I faentini guidati dal maestro Marco Poggi sono stati battuti 6-0 in casa dal Tc Cesena. Sconfitte per Tommaso Servadei, Leonardo Venturi, Mattia Cavina e Nicola Pasini; in doppio per Cavina-Geminiani e Servadei-Venturi. Domenica 20 marzo appuntamento in trasferta sui campi del Tc Marino Casalboni di Santarcangelo.