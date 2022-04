Tennis, Ravenna sconfitto a Parma: arriva la la retrocessione in serie D1

Giocati i play-out del campionato di serie C maschile di tennis. Sconfitto il Ravenna Sport Center per 4-2 sui campi dello Sporting Club Parma in un confronto molto equilibrato, con Ravenna avanti 2-0 dopo i singolari vinti da Marco Nanni e Simone Bezzi. Poteva arrivare il punto del 3-0 se Matteo Bezzi avesse concretizzato il vantaggio di un set ed un break su Daniele De Berardis, che invece ha recuperato portando agli emiliani un punto dal quale è partita la rimonta. Per la prima squadra del Ravenna Sport Center è arrivata dunque la retrocessione in serie D1, da mettere in qualche modo nel conto dopo il forfait di due giocatori del calibro dello spagnolo Oscar Sabate Bretos e di Riccardo Foschini.

Intanto è già partito il campionato di D1 maschile nel quale gioca la seconda squadra del Club ravennate che ha esordito con un successo interno per 3-2 sul Ct Massa Lombarda. Questi i parziali del match di domenica in serie C: Marco Nanni-Michele Zaniboni 7-6, 3-6, 6-2, Filippo Del Poggetto-Matteo Trasforini 6-3, 6-2, Simone Bezzi-Federico Bellini 1-6, 7-6, 2-0 e ritiro, Daniele De Berardis-Matteo Bezzi 2-6, 7-5, 6-1, Del Poggetto-Zaniboni b. Bezzi-Bezzi 6-3, 7-5, De Berardis-Mecarelli b. Nanni-Trasforini 7-6, 7-5.