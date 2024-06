Tennis, la ravennate Sara Errani e Jasmine Paolini in finale al Roland Garros

Un'altra grande giornata per il tennis italiano, ma anche per lo sport ravennate. Jasmine Paolini e Sara Errani conquistano l'accesso alla finale del torneo di doppio femminile del Roland Garros. Una grande soddisfazione per Errani, tennista cresciuta a Massa Lombarda che raggiunge nuovamente la finale del torneo francese. Nella semifinale le due azzurre si sono imposte con una rimonta sull'ucraina Marta Kostyuk e sulla rumena Elena-Gabriela Ruse (1-6 6-4 6-1). Ora alla coppia Errani-Paolini rimane solo la sfida per conquistare il torneo contro la coppia vincente del doppio tra le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, e la statunitense Coco Gauff e la ceca Katerina Siniakova. La toscana Paolini è sicuramente in gran forma, tanto da raggiungere la finale del torneo sia nel singolare che nel doppio. Per Errani invece si tratta di un ritorno nella finale dello Slam francese che aveva già vinto in doppio con Roberta Vinci nel 2012.