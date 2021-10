Tennis serie A1, Massa Lombarda ko a Crema: "Dobbiamo essere pronti per gli spareggi salvezza"

Apre la fase di ritorno con un’altra sconfitta, la terza fin qui, il Circolo Tennis Massa Lombarda in serie A1 maschile. Dopo il pareggio ottenuto con cuore e carattere domenica scorsa sui campi del Park Tennis Club Genova campione d’Italia, nella quarta giornata del girone 1 del massimo campionato (tornato al format tradizionale dopo la versione ridotta e anticipata all’estate 2020 a causa dell’emergenza coronavirus) la squadra romagnola è tornata a mani vuote dalla trasferta al Tc Crema.

Con una formazione davvero baby (senza poter contare sugli infortunati Giulio Zeppieri e Blaz Kavcic, indisponibili pure Francesco Forti e l’under Pietro Pampanin) il team capitanato da Michele Montalbini poco ha potuto contro la compagine lombarda, che dopo essersi ritagliata un posto tra le migliori quattro squadre d’Italia lo scorso anno punta ad approdare ai play-off anche in questa edizione, guidata dall’esperienza di Paolo Lorenzi, Adrian Ungur e Andrey Golubev, arrivato in finale in doppio all’ultimo Roland Garros, e a due elementi del vivaio in crescita come Samuel Vincent Ruggeri e Lorenzo Bresciani. Non a caso, grazie al successo per 6-0 sul Ct Massa Lombarda il Tc Crema ha consolidato il primo posto solitario nel girone con 9 punti.

“Abbiamo affrontato ancora una volta un impegno con un organico condizionato dalle assenze – commenta il presidente Fulvio Campomori – e quindi contro un team quotato e costruito con dichiarate ambizioni come quello lombardo il solo Lorenzo Rottoli ha tenuto testa a Samuel Vincent Ruggeri, andando molto vicino alla vittoria. E anche in doppio Rottoli e Jacopo Bilardo hanno disputato un buon match. Indicazioni positive che possono tornare buone per il gruppo in vista dei play-out, che ormai sono matematici per noi. A questo punto dobbiamo concentrare le nostre energie per arrivare al massimo agli spareggi salvezza e giocarci tutte le carte a nostra disposizione per provare ad assicurarci la permanenza in categoria, che avrebbe il valore di uno scudetto”.

La serie A1 maschile osserverà domenica 7 novembre un turno di sosta, per poi riprendere domenica 14 novembre con la quinta e penultima giornata. A presentarsi alla Oremplast Tennis Arena - la famiglia Pagani è da tempo partner del club di via Fornace di Sopra in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale – sarà il Tennis Club Pistoia, formazione che alla sua prima avventura nel massimo campionato sta ben comportandosi e viaggia al secondo posto con 7 punti dopo aver battuto il Park Genova tricolore. Il circolo toscano ha aggiunto due stranieri quali il ceco Lukas Rosol e il tedesco Maximilian Marterer alla rosa che nel 2020 ha conquistato la promozione: Matteo Viola, Andrea Vavassori, l’altro tedesco Mats Moraing, Matteo Trevisan, oltre ai ‘vivaio’ Lorenzo Vatteroni, Leonardo Rossi, Tommaso Brunetti e Jacopo Landini.

Invariata è la formula della competizione, con 16 squadre suddivise in quattro raggruppamenti: la prima classificata di ciascun gruppo accede ai play-off scudetto (semifinali andata e ritorno il 28 novembre e 5 dicembre, poi finale l’11 e 12 dicembre in sede da definire), la seconda si assicura la permanenza in categoria, mentre terze e quarte saranno chiamate ai play-out per la salvezza (anche in questo caso 28 novembre e 5 dicembre).