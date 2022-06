Tennis serie B2, il Club Faenza retrocesso: "La nostra inesperienza ha fatto la differenza"

Si è chiusa con una sconfitta e l’automatica retrocessione l’avventura della squadra di Serie B2 maschile del Tennis Club Faenza. A Massa Lombarda, il derby tra le ultime due della classifica è terminato 4-2 per la squadra di casa, risultato che decreta l’abbandono della categoria per entrambe le formazioni. Salvo eventuali ripescaggi, si ripartirà quindi dalla serie C.

Per i faentini l’unica vittoria nei singolari è arrivata grazie ad Edoardo Pompei, ai danni di De Berardis. Sconfitti invece Mattia Bandini, Leonardo Fabbri ed Andrea Bosi, rispettivamente da Cinotti, Pampanin e dallo sloveno Bonin. Il solo Bandini è parso nelle condizioni di poter fare qualcosa di più. Molto equilibrati i due doppi, con vittoria della coppia Pompei-Falconi al super-tiebreak (che sostituisce il terzo set) e sconfitta per Bandini-Bosi, arrivati fino al match-point sempre nel super-tiebreak.

"Come si poteva immaginare, alla lunga ai nostri giovani è mancata soprattutto l’esperienza, un “gap” che in alcune fondamentali partite ha fatto la differenza tra vincere e perdere - analizza il maestro Enrico Casadei - Hanno pesato in maniera determinante le tre sconfitte di misura per 4-2 contro Meridiana Modena, Ct Bologna e Ct Massalombarda, soprattutto le ultime due con qualche rammarico. Non sono comunque mancati alcuni ottimi risultati personali, che speriamo diano slancio ai ragazzi per il prosieguo della stagione, in attesa del campionato del prossimo anno".

"Anzitutto ci tengo a ringraziare i nostri ragazzi per il loro impegno – aggiunge il presidente Andrea Ciani – Al di là di un eventuale ripescaggio, occasione che certamente coglieremo se si presenterà, questa retrocessione per noi rappresenta un nuovo punto di ripartenza. La squadra è molto giovane e ha margini di miglioramento: sono convinto che l’anno prossimo saprà lottare ai vertici in serie C, provando a tornare subito fra i cadetti. La nostra politica, comunque, resta quella di valorizzare il nostro vivaio. Ho notato che già in Serie B2 molte squadre prendono lo “straniero”. Noi preferiamo affidarci ai nostri giovani".

Serie C femminile

Domenica prossima, 26 giugno, sui campi del circolo Play Pisana di Roma la squadra femminile del Tennis Club Faenza giocherà la gara di andata della finale per la promozione in Serie B2. Impegno durissimo, ma non impossibile, per Veronica Valgimigli, Chiara Arcangeli, Alessia Ercolino ed Emanuela D'Alba, che nella capitale saranno capitanate dal maestro Enrico Casadei. Il ritorno è in programma a Faenza il 10 luglio.