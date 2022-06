Tennis, serie B2: per Faenza un match 'salvezza' contro Bologna

La squadra di Serie B2 maschile del Tennis Club Faenza è attesa da una delicata partita casalinga, domenica 12 giugno, quando alle 10 ospiterà sui campi di via Medaglie d’Oro il Ct Bologna. È in palio infatti una fetta di salvezza: soprattutto per la perdente si aprirebbero le porte della retrocessione diretta. La vincente, invece, farebbe un balzo importante verso i playout, sperando di poter ottenere nella post-season la permanenza in categoria. Altrettanto importante per i faentini sarà poi l’ultima partita della fase regolare, la domenica successiva in trasferta sul campo del Massa Lombarda.

Il Tennis Club Faenza è reduce dalla sconfitta sui campi del Castellazzo Parma, che si è presentata al gran completo, con anche il rumeno Cornea, a supporto di 3 giocatori classificati 2.4. Il risultato di 5-1 non rende merito ai faentini, capaci di impegnare severamente gli avversari, specie nei singolari. Oltre a Leo Fabbri, autore di una bella vittoria in rimonta sul 2.4 Chiari, si sono ben distinti Edoardo Pompei e Mattia Bandini, sconfitti dopo due dure battaglie, contro rispettivamente il rumeno Cornea ed il 2.4 Curci. Quest’ultimo nel primo set ha dovuto annullare anche un set point. Più netta la sconfitta di Andrea Bosi, per mano del 2.4 Botti. Nulla da fare poi nei doppi per le coppie Pompei-Falconi e Bandini-Bosi.

La classifica a due giornate dal termine: Club La Meridiana Modena e Ct Persiceto 12; Circolo del Castellazzo Parma 7; Tennis Modena 6; Tc Faenza 3; Ct Bologna 2; Ct Massa Lombarda 1. Il regolamento: prima promossa in Serie B1; seconda ai playoff; terza salva; quarta e quinta ai playout; sesta e settima retrocesse in Serie C.