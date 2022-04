Tennis serie C, Cervia e Faenza si affronteranno in un derby per la salvezza

Il Circolo Tennis Cervia disputerà i play-out regionali nel campionato di serie C. Questo l’esito del 5° ed ultimo turno della prima fase regionale a gironi che ha visto il team cervese sconfitto in casa per 4-2 dal Tennis Villa Carpena. Nel 6° girone domenica il Ct Cervia ha combattuto per larghi tratti alla pari nel derby con la squadra forlivese.

Questi i parziali: Christian Capacci-Paolo Pambianco 6-2, 6-1, Enea Castelvetro-Lorenzo Monti 7-6 (5), 6-1, Giacomo Botticelli-Manuel Schuett 6-2, 2-6, 6-3, Riccardo Ercolani-Paolo Mazzavillani 5-7, 6-2, 6-2, Mazzavillani-Schuett b. Caporali-Ercolani 6-3, 6-4, Monti-Botticelli b. Pambianco-Ridolfi 6-3, 6-3.

Questa la classifica finale del girone: Tennis Villa Carpena 7, Tc Ippodromo 6, Ct Cervia 4, San Pietro Tennis Project 2, Ravenna Sport Center 1. Il 24 aprile si giocherà quindi il turno unico dei play-out con il Ct Cervia che ospiterà il Tc Faenza.

Intanto entrano decisamente nel vivo i tabelloni finali al Circolo Tennis Cervia nel memorial “Mario Borghetti”, il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, con un montepremi di 500 euro. Nel maschile i primi a conquistare gli ottavi sono stati Elia Brunelli (Ct Argenta) e Gian Matteo Zanzi (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano).