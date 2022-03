Tennis serie C: le giovani faentine restano imbattute, sconfitta la squadra maschile

Gioie e dolori per la Faenza del tennis. Ancora poca gloria per i ragazzi della squadra “B” maschile del Tennis Club Faenza. Troppo forti i giocatori del Ct Casalboni di Santarcangelo, formazione di livello superiore, e con in campo anche il maestro ex 2.1 Luca Casanova. Sconfitti in singolare Lucas Geminiani, Nicola Pasini, Tommaso Servadei e Mattia Cavina. Il risultato finale di 6-0 è stato completato dalle sconfitte in doppio delle coppie Servadei-Pasini e Geminiani-Venturi. Domenica 26 marzo, la squadra faentina, ancora a zero punti dopo i primi due turni, riposerà. Riprenderà le sue fatiche domenica 3 aprile in casa contro il Ct Bagnacavallo.

Ottimo pareggio invece per le ragazzine della squadra “B” del Tennis Club Faenza, capaci di bloccare sul 2-2 la forte squadra del Ct Cacciari Imola. Alle sconfitte nei singolari di Sandy Mamini e Virginia Lodi, quest’ultima peraltro per infortunio sul punteggio di 4-1 per lei nel primo set, hanno fatto seguito le belle vittorie della 3.5 Matilde Greco (ottima contro la 3.1 Castaldi) e del doppio Mamini-Greco, al tie break decisivo del terzo set, contro la coppia Bardi-Matteucci. Domenica le giovanissime biancazzurre, a quattro punti in classifica dopo due giornate, saranno impegnate in trasferta sui campi del Tc Viserba. La squadra “A” femminile del Tennis Club Faenza ha invece riposato: riprenderà domenica in trasferta sui campi della Virtus Bologna.