Tennis serie C, pesano gli infortuni sul Ravenna Sport Center: sconfitta nel derby romagnolo

Esordio domenica per il Ravenna Sport Center nella nuova edizione della serie C di tennis maschile nel primo turno della fase regionale a gironi. Sui campi del Club ravennate era in programma il derby di Romagna con il Tennis Club Ippodromo di Cesena che ha vinto il confronto per 5-1. Il team cesenate, guidato da Mattia Barducci, ha confermato la sua qualità e solidità di squadra, ma va detto che il Ravenna Sport Center è stato penalizzato dagli infortuni patiti dallo spagnolo Oscar Sabate Bretos, che sulla carta poteva fare la differenza, che ha subito il riacutizzarsi di una tendinite al polso sinistro, e da Matteo Trasforini non al meglio. C’è tutto il tempo per rifarsi, perché dopo il turno di riposo previsto per domenica, il Ravenna Sport Center farà visita il 27 marzo (dalle 9) al Circolo Tennis Cervia nella terza giornata.

Questi i parziali del confronto Ravenna Sport Center-Tc Ippodromo Cesena: Mattia Barducci-Matteo Bezzi 6-2, 6-1, Federico Manfredi-Oscar Sabate Bretos 6-2, 6-4, Marco Nanni-Alessandro Galassi 6-0, 3-6, 7-5, Nicolò Gerbino-Matteo Trasforini 6-3, 2-6, 6-4, Passerini-Abbondanza b. Trasforini-Bezzi 6-7, 6-3, 10-5, Barducci-Ceccarelli b. Bretos Sabate-Nanni 6-4, 6-3.