Tennis, Stefano Baldoni vince il 20esimo Trofeo Oremplast

E’ Stefano Baldoni il vincitore del 20°esimo Trofeo Oremplast, torneo Open maschile dotato di un montepremi di 4000 euro che si è concluso nella serata di lunedì 4 settembre al Circolo Tennis Massa Lombarda dopo due settimane intense ed avvincenti. Ha dunque rispettato sino in fondo il ruolo di principale favorito il 2.1 del Ct Giotto Arezzo così da succedere nell’albo d’oro al reggiano Andrea Guerrieri.

Dopo aver lasciato appena due game nei quarti a Gherardo Cacchiarelli (2.6, Ct Siena) e aver sconfitto 6-4 6-2 in semifinale il faentino Noah Perfetti (2.3, Centro Tennis Persiceto), numero 4 del seeding, il 25enne mancino umbro, grande protagonista nel circuito Open e recente finalista ai campionati italiani di seconda categoria a Cagliari, ha completato il suo percorso netto superando 6-1 6-2 Michele Vianello (2.3, Ct Zavaglia), accreditato della terza testa di serie dal giudice arbitro Roberto Montesi (direttore di gara Michele Berardi). Il 22enne ravennate era approdato al match clou eliminando con il punteggio di 6-2 6-3 il riminese Alberto Morolli (2.2, Sporting Club Saronno), secondo favorito del tabellone, così da confermare una volta di più il suo feeling con il Trofeo Oremplast, conquistato nel 2019 per poi essere finalista l’anno seguente e anche dodici mesi fa.

Alla cerimonia di premiazione hanno presenziato il sindaco Daniele Bassi, ad affiancare Giancarlo Pagani, direttore commerciale di Oremplast (a seguire la finale anche il fratello Paolo e il padre Oreste, fondatore dell’azienda massese che ha sposato in toto il progetto sportivo del club della sua città), Giorgio Errani, presidente del Ct Massa Lombarda, e Antonio Falzoni, presidente della Pro Loco.

“Siamo davvero soddisfatti per il positivo andamento del torneo – le parole del presidente Errani tracciando un primo bilancio della manifestazione - Questo appuntamento, giunto al trentesimo anno di vita, traguardo tutt’altro che scontato per una manifestazione sportiva, si è ritagliato un suo preciso spazio nel calendario e ancora una volta la presenza di giocatori che alternano attività nel circuito internazionale a quella Open nazionale ha dato prestigio a questa edizione e garantito un livello tecnico notevole, come hanno potuto apprezzare i tanti appassionati che hanno frequentato il circolo. Ovviamente questo costituisce per noi motivo d’orgoglio, da condividere con la famiglia Pagani, con cui da tempo il club porta avanti in stretta sinergia un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama della Penisola. Un progetto che ha un’attenzione particolare verso i giovani e proprio a loro è rivolto in particolare il piano di rilancio della scuola tennis, affidato a un rinnovato staff tecnico, che come direttivo abbiamo messo a punto e che partirà a giorni. Praticamente in contemporanea, dal 15 al 17 settembre, ospiteremo la terza edizione dell’iniziativa a carattere nazionale dal titolo ‘Uguali diversamente - Lo sport nella sua forma migliore, oltre la disabilità’’, un evento a cui teniamo in modo particolare perché nel segno dell’inclusione, ricco di valori positivi, a ribadire l’impegno verso uno sport per tutti. E poi ci tufferemo nell’avventura in serie A1, al via fra poco più di un mese, l’ennesima stimolante sfida per il Circolo Tennis Massa Lombarda”.