Tennis, termina con un pareggio combattuto il derby fra Cervia e Cesena

Alla fine il confronto tra Tennis Club Ippodromo Cesena e Circolo Tennis Cervia, valevole per la quarta giornata del sesto girone regionale della serie C maschile, si è risolto in un pareggio molto combattuto per 3-3. Grande equilibrio in campo, nei singolari successi cervesi con Manuel Schuett ed Andrea Ridolfi, nel doppio vittoria di Schuett-Mazzavillani. Questi i parziali: Mattia Barducci-Paolo Pambianco 6-1, 6-1, Manuel Schuett-Alessandro Galassi 6-2, 6-3, Federico Manfredi-Paolo Mazzavillani 6-2, 6-1, Andrea Ridolfi-Nicolò Gerbino 6-1, 6-2, Schuett-Mazzavillani b. Abbondanza-Passerini 6-3, 4-6, 10-4, Ceccarelli-Barducci b. Ridolfi-Pambianco 6-2, 6-4.

Questa la classifica: Tc Ippodromo 6, Tennis Villa Carpena 5, Ct Cervia 4, San Pietro Tennis Project 1, Ravenna Sport Center 0. Domenica la quinta ed ultima giornata della prima fase a gironi con Ct Cervia-Tennis Villa Carpena.