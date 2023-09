Tennis, tricolori giovanili: Pietro Ricci campione under 15 in doppio

Uno scudetto in doppio, una semifinale e altri buoni piazzamenti. E’ il cospicuo bottino raccolto dai cinque portacolori del Circolo Tennis Massa Lombarda impegnati nei Campionati Italiani Giovanili, Tricolori, andati in scena – come tradizione in questo periodo - nelle varie categorie in diverse località della Penisola. A firmare il risultato più prestigioso è stato Pietro Ricci (classifica federale 2.7), grande protagonista ai Tricolori Under 15 maschili, svoltisi sui campi della New Country Tennis Academy di Bari dove il promettente romagnolo si è piazzato negli ottavi in singolare laureandosi invece campione italiano in doppio.

Nella prova individuale Ricci (numero 7 del seeding) ha sconfitto 6-3 6-2 Claudio Paolini (2.8) e al 2° turno con lo stesso punteggio Matteo Sabbatini (2.8), per poi essere stoppato per 6-1 6-2 dal pari classifica Davide Ciaschetti, decima testa di serie. Proprio insieme a Ciaschetti il portacolori del Ct Massa Lombarda ha compiuto percorso netto in doppio, con le affermazioni per 6-2 6-2 su Storaci-Trincheri, per 6-4 7-6(6) su Pagano-Gribaldo, per 6-3 6-3 nei quarti su Cecchetti-Boi, per 5-7 6-1 10-7 su Satta-Fiocchi in semifinale e per 6-4 7-6(3) su Trivunac-Gargano nel match che assegnava il titolo tricolore.

In evidenza anche Sofia Cadar, con la semifinale individuale e i quarti in doppio nei Campionati Italiani Under 13 femminili al circolo Colle degli Dei di Velletri. La giovane atleta del club romagnolo (2.8), quarta testa di serie, ha esordito al 2° turno regolando 6-4 6-4 Bianca Maria Concetti (3.2), poi ha superato 6-2 6-3 Clarissa Santi (3.2) e nei quarti si è imposta 6-4 6-3 su Camilla Olga Castracani (3.1), n.5 del seeding, prima di essere costretta al ritiro da un infortunio all’inguine che le ha impedito di affrontare Anna Nerelli (2.6), prima favorita del tabellone. Problema fisico che in doppio ha costretto Cadar e la ravennate Gaia Donati a dare forfait nei quarti contro Di Fuzio-Castracani dopo aver battuto 6-0 6-2 Gabbanelli-Montorsi.

La giovanissima Ilinka Cilibic (4.1) ha disputato la competizione tricolore Under 11 femminile al Tennis Pineta 2018 di Verona, dove ha superato 6-2 6-0 la pari classifica Cecilia Maria Vittoria Gatti e al 2° turno ha eliminato per 7-5 6-0 Vittoria Caressa (3.4), quinta testa di serie, prima di cedere con il punteggio di 6-3 1-6 6-2 ad Anna Polito (3.5), n.12 del seeding. In doppio Cilibic e Diamante Campana hanno sconfitto 6-2 6-0 Munaro-Meggiolaro per poi essere piegate 4-6 6-2 10-6 negli ottavi da De Pellegrin-Ficagna, coppia quinta favorita del torneo.

Negli Italiani Under 14 femminili, disputati sui campi del Tennis Club Prato, Maria Vittoria Ranieri (3.1) è uscita di scena al 2° turno, battuta 6-3 6-2 da Serena Agostini (2.5), terza testa di serie. Anche in doppio, al fianco di Camilla Falco, stop al debutto, con il 6-0 6-4 rimediato dal duo Celle-Basiletti. Nella corrispondente categoria maschile, di scena al Circolo Tennis Giotto Arezzo, Matteo Ceppi (3.1) ha trovato semaforo rosso al 2° turno per mano di Matteo Pirani (3.3) con lo score di 6-3 6-1. In doppio Ceppi e Orlandinotti hanno prevalso in rimonta, per 4-6 6-3 10-7, su Bratomi-Campetti, per poi negli ottavi cedere 6-2 4-6 10-6 a Baroni-Mangiante, n.4 del seeding.

“Oltre ad essere un motivo d’orgoglio per tutto il circolo vedere cinque nostri under in gara ai Campionati Italiani Giovanili, questi significativi risultati rappresentano uno stimolo ulteriore a dedicare risorse ed energie alle nuove generazioni - commenta il maestro Matteo Versari - in continuità con l’approccio che ormai da qualche anno muove il Circolo Tennis Massa Lombarda. Non a caso, il nuovo direttivo ha appena messo a punto un progetto importante, improntato al potenziamento dello staff tecnico e con un’attenzione particolare alla scuola tennis e all’attività dei giovani agonisti, che prenderà ufficialmente il via nelle prossime settimane”.