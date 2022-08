Tennis, via al tabellone di terza categoria nel 19esimo Trofeo Oremplast

Prosegue spedito il 19esimo Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda quest’anno con montepremi incrementato a 4000 euro andando ad accrescere lo spessore tecnico della manifestazione, che si concluderà domenica 4 settembre. Nella giornata di mercoledì, sui campi in cui ha mosso i primi passi con la racchetta in mano Sara Errani, scatta infatti il secondo tabellone con ingresso in scena dei giocatori di terza categoria oltre ai sei promossi da quello di quarta categoria, che ha dato il via alla competizione (giudice arbitro Roberto Montesi e direttrice di gara Livia Landi). Sono presenti in questa fase del torneo alcuni giocatori locali: si tratta dei 3.5 Pietro Barzanti e Nicola Gualanduzzi (ha ricoperto il ruolo di capitano del team di B2 maschile), dei 3.4 Luca Degiovanni e Massimo Albertazzi e del 3.3 Luca Caprioni.

Intanto sono saliti a quota 87 gli iscritti alla competizione che si è ritagliata un preciso spazio nel calendario diventando un punto fermo nella stagione estiva per il circuito nazionale - quella 2022 è l’edizione numero 29 del torneo – anche e soprattutto grazie alla stretta sinergia con l’azienda di Massa Lombarda della famiglia Pagani, partner in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nella Penisola. Ma altri protagonisti si aggiungeranno visto che c’è tempo fino alle 12 di venerdì 26 agosto per i classificati da 2.6 fino a 1ª categoria, quelli che saranno i principali pretendenti a succedere nell’albo d’oro a Leonardo Taddia, vincitore dodici mesi fa in finale su Lorenzo Favero.

Proprio il 2.2 del Tennis Modena sarà al via per difendere il suo titolo, così come il pari classifica ravennate Michele Vianello (Ct Zavaglia), a segno in questo torneo nel 2019 e finalista l’anno seguente. In cima all’entry list al momento figura il 2.1 Andrea Guerrieri, 23enne mancino del Ct Reggio Emilia, n.910 del ranking ATP, mentre nelle ultime ore sono entrati a far parte del cast il 2.3 Gabriele Bosio, da poco allievo di Tennix Training Center a Porto Fuori, e il 2.4 Giacomo Gobbi.

Ambiscono a recitare un ruolo importante i 2.4 Enrico Baldisserri, imolese tesserato per il CT Bologna, Simone Vaccari (Castellazzo Parma) e Marco Cinotti, under 18 portacolori del club organizzatore giunto fino ai quarti nella passata edizione. Senza trascurare l’altro “padrone di casa” Alessio De Bernardis (2.5) e lo junior faentino Lorenzo Beraldo (2.5, Sporting Club Selva Alta), in crescita esponenziale come dimostrano i recenti brillanti risultati nei tornei ITF Junior Tour. Per gli appassionati romagnoli, dunque, due settimane all’insegna del tennis di qualità, con la possibilità di vedere all’opera anche alcuni giocatori che frequentano il circuito professionistico.

Tabellone quarta categoria, turno di qualificazione: Simone Monti (4.1, n.1)-Massimo Freguglia (4.5) 6-4 7-5, Manuel Franzoso (4.1, n.2)-Matteo Gieri (4.3) 6-3 2-2 ritiro, Andrea Piccone (4.2)-Carlo Castelvetro (4.1, n.3) 6-3 6-4, Fabio Tebaldi (4.1, n.4)-Francesco Dal Borgo (4.2) 6-3 6-4, Claudio Fogli (4.2)-Pier Matteo Montanari (4.1, n.5) 6-0 6-1, Denis Fabbri (4.2)-Alberto Zattini (4.2, n.6) 7-5 6-2.