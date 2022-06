Tiro a segno, grande prova dei ravennati alle qualificazioni nazionali

Con la quinta gara, svoltasi recentemente al TSN di Bologna, si sono chiuse le prove valide per le qualificazioni alle finali Nazionali di Tiro a Segno, che si svolgeranno sempre a Bologna dal 20 al 25 settembre. Ottimi risultati per gli atleti del Tiro a Segno Nazionale di Ravenna, con una ventina di atleti giunti a podio.

Nella Carabina, in particolare: per la specialità 10 metri, primo posto per Leonardo Abbondanza fra i Giovanissimi, Filippo Laghi fra gli Allievi, Elisa Chiarucci nella categoria Master Donne, Giampaolo Zattoni nella categoria Gran Master; secondo posto per Margherita Segurini fra i Ragazzi, Sara Morigi nella categoria Donne Gruppo B e Maurizio Fuschini nella categoria Master Uomini; terzo posto per Riccardo Sintoni categoria Uomini Gruppo A e Mirco Spignoli. Per la specialità 10 metri 3 posizioni, Margherita Segurini ha vinto la categoria Ragazzi, dove è giunta terza Anita Montanari.

Per la specialità Carabina Libera 50 metri 3 posizioni, Maurizio Fuschini e Alessandro Spada sono giunti primo e secondo nella categoria Master Uomini, mentre Giampaolo Zattoni ha vinto la categoria Gran Master Uomini. Per la specialità Carabina Libera a Terra 50 metri, Giampaolo Zattoni è giunto secondo nella categoria Gran Master Uomini.

Una menzione speciale è d’obbligo per tutti gli altri atleti che si sono impegnati in questa stagione: Chiara Piazza categoria Junior Donne Gruppo J1; Greta Sophie Smorta, Jacopo Scaligina e l’esordiente in questa specialità Luca Francesco Mordini, tutti della categoria Ragazzi.

Ecco invece i risultati nella Pistola: per la specialità 10 metri, Michelangela Zannoni ha vinto la categoria Juniores Donne J1, con Giulia Ceccarello terza; Eleonora Miele è seconda nella categoria Juniores Donne – J2. Per la specialità Pistola Automatica 25 metri, primo posto per Mirco Pichetti nella categoria Uomini – Gr. Super A e per Nicola Maffei nella categoria Master Uomini; terzo posto per Sergio Tagliaferri categoria Uomini – Gruppo B.

Per la specialità Pistola Libera 50 metri, Alessandro Bagnoli terzo nella categoria Uomini – Gruppo C. Per la specialità Pistola Standard 25 metri, Sergio Tagliaferri primo nella categoria Uomini – Gruppo C e Mirco Pichetti terzo nella categoria Uomini – Gruppo A. Per la specialità Pistola Sportiva 25 metri, Michelangela Zannoni seconda e Giulia Ceccarello terza seconda nella categoria Juniores Donne – J1; Sergio Tagliaferri secondo nella categoria Uomini – Gruppo B.

Anche per la specialità di Pistola, menzioni speciali vanno ad Alex Taroni, categoria Juniores Uomini – J2 alla sua prima stagione con i colori del Tiro a Segno di Ravenna, alle Master Donne Stefania Bentivogli e Annalisa Ghinassi e a Marino Miccoli della categoria Uomini.

“Un particolare ringraziamento – sottolinea il presidente Ivo Angelini - va a tutti i genitori che giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, hanno accompagnato agli allenamenti i propri figli ed attendendone con pazienza la fine. Un plauso particolare ai tecnici che con pazienza e abnegazione lavorano nell’ombra e sono parte integrante ed essenziale di questi meravigliosi risultati che rendono orgogliosi i soci del sodalizio e la comunità ravennate”.