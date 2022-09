Tiro a segno, il ravennate Giovanni Pezzi campione italiano di target sprint

Giovanni Pezzi, il portacolori della sezione ravennate del Tiro a segno, si è laureato campione italiano di Target Sprint 2022 al Campionato Italiano svoltosi a

L'Aquila nel weekend del 10-11 settembre. Sotto l'egida della UITS, i componenti delle squadre provenienti da tutte le regioni d'Italia si sono confrontati per aggiudicarsi i titoli di Campione Italiano. Dopo una lunga stagione, che ha visto gli atleti del Tiro a Segno di Ravenna salire sempre sul podio, anche quest'evento è culminato con la conquista della medaglia d'oro da parte del suo atleta di punta, Giovanni Pezzi, sempre imbattibile sia nelle gare internazionali che in quelle nazionali. Col prestigioso tempo di 4' 07" l'atleta ravennate si è lasciato dietro gli atleti di Ora e Lucca, dopo una gara sempre condotta nettamente in testa. Grande soddisfazione peri colori ravennati anche tra le Junior Donne, per la medaglia di bronzo conquistata da Chiara Piazza.