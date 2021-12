Tiro a segno Nazionale, un'altra medaglia d'oro in chiusura di stagione

Finale di stagione col botto per la sezione Tiro a Segno Ravenna, che si è presentata a Bologna con Michelangela Zannoni e Mirco Pichetti (Pistola a metri 10) nonché Giampaolo Zattoni e Margherita Segurini (Carabina a metri 10) per disputare le finali del Campionato d’Inverno. Michelangela e Mirco hanno partecipato alla fase finale del nuovo format di Mixed Team, che vede gareggiare in contemporanea sulle linee di tiro le squadre composte da un uomo e una donna, di qualsiasi categoria.

Dopo l’ottimo punteggio delle gare di qualifica, che si sono svolte nella mattinata per definire le migliori quattro compagini, sono scesi nuovamente in linea per la finalissima, la Medal Gold Match, contro la squadra di Tivoli, e dopo un avvincente testa a testa, la squadra di Ravenna ha conquistato il gradino più alto del podio. Giampaolo e Margherita, qualificati a livello individuale, sono riusciti entrambi a guadagnarsi un ottimo piazzamento d’onore, sfiorando di pochi punti l’accesso alla finalissima per l’assegnazione del titolo assoluto.

“Chiudiamo con un nuovo podio una stagione agonistica davvero straordinaria – sottolinea il presidente, Ivo Angelini - che ci ha visti presenti in tutte le specialità e categorie, sia di tiro accademico che di target sprint, e in cui abbiamo collezionato un ottimo bottino in termini di medaglie. Voglio ringraziare non solo tutti gli atleti, ma soprattutto i nostri bravissimi tecnici Sergio Tagliaferri, Rita Bagnara e Giampaolo Zattoni, che sono i veri artefici dei grandi risultati agonistici che ci stanno caratterizzando”. Ora una meritata pausa, aspettando la fine di gennaio per l’inizio della nuova stagione agonistica 2022.