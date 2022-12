Tiro a segno, open day a Ravenna per i giovani fra 10 e 16 anni

E’ in programma domenica 18 dicembre, dalle 10 alle 16, l’Open Day degli Aquilotti organizzato dal Tiro a Segno Nazionale di Ravenna. Nel corso della giornata, tutti gli impianti della grande struttura di via Trieste 180 saranno aperti a giovani fra i 10 e i 16 anni, che potranno effettuare gratuitamente prove di tiro ad aria compressa, in condizioni di assoluta sicurezza, e sotto la guida degli istruttori specializzati della locale Sezione del Tiro a Segno. La partecipazione alla giornata garantisce anche, per chi lo volesse, la partecipazione al Campionato Regionale UITS.