Tiro con l'arco, è di 2 ori e un argento il bottino degli Arcieri Bizantini a Ostellato

Nella prima domenica di aprile gli Arcieri Bizantini affrontano il "23° Hunter & Field del Delta", una delle “classiche” nell’ambito delle gare HF. Ospitata nella suggestiva cornice delle Vallette di Ostellato tra canneti e porzioni di bosco umido ha come caratteristica costante la presenza dell’acqua. Massima attenzione, quindi, da parte degli arcieri che, oltre che a cercare il centro perfetto, devono stare attenti a non perdere frecce, difficilmente recuperabili dagli specchi d’acqua delle Vallette. Buona, in questa domenica dal tempo incerto, la prestazione degli Arcieri Bizantini che tornano a casa con diversi risultati. Ancora primo gradino del podio per Marcello Tozzola che con il punteggio di 306 conquista la medaglia d’oro per la categoria master maschile arco olimpico. Meno bene rispetto alla scorsa settimana Alessandro Farinella che si piazza solo 7° con il punteggio di 270 per la categoria senior maschile OL.

Centra il podio invece Sofia Fuschini che si aggiudica la medaglia d’argento con il punteggio di 255, in miglioramento rispetto alla gara precedente, per la categoria junior femminile olimpico. Costante nel risultato Angela Padovani, che, anche questa domenica riesce a stare davanti alle sue avversarie e conquistare la medaglia d’oro per la categoria master femminile olimpico con il punteggio di 265. Sempre per l’arco nudo, ma categoria master maschile Franco Zannini si piazza 13° con il punteggio di 237, 11°Denis Costantini con 343 punti per la categoria senior maschile arco CO. A vuoto invece la squadra formata da Marcello Tozzola (arco OL), Denis Costantini (arco CO) e Franco Zannini (AN), che ottiene il 5° e ultimo posto con il punteggio di 886.