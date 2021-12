Tiro con l'arco, 6 podi per gli Arcieri Bizantini nell'ultima gara del 2021

Con il "26° Indoor Arcieri Laghesi"-"20° Trofeo Roberto Finessi" svoltosi a Lagosanto il 18 e 19 dicembre, si chiudono, per l’anno 2021, le partecipazioni alle gare degli Arcieri Bizantini. Anche in questo freddo e umido weekend di quasi inverno i giallorossi sono saliti diverse volte sul podio confermando il buono stato di forma degli arcieri della società ravennate.

Marcello Tozzola centra nuovamente una doppietta di podi. Per la divisione arco nudo Tozzola porta l’asticella del punteggio a quota 531 (268+263) e stabilisce il nuovo record personale e di compagnia per la categoria master maschile vincendo la medaglia d’oro. Sale inoltre sul gradino più alto anche con l’arco olimpico con il punteggio di 568 (283+285). Sempre per l’arco nudo, podio anche per Angela Padovani per la categoria master femminile che si aggiudica la medaglia d’oro con il punteggio di 451 (222+229). Chiude i podi dell’AN la squadra, per l’occasione composta da Tozzola, Venturi, Bordoni che si aggiudica la medaglia d’oro con il punteggio di 1452 (531+471+450).

Ottima prestazione anche per Denis Costantini nella divisione compound, che, uguagliando il suo precedente record, personale e di compagnia, riesce a salire sul gradino più alto del podio aggiudicandosi la medaglia d’oro con il punteggio di 577 (288+289) a pari merito con Simone Melandri degli arcieri Faentini. I due arcieri hanno “pattato” il risultato, non solo facendo lo stesso punteggio ma anche lo stesso numero di ori (cioè di 9 e 10). Podio anche per Sofia Fuschini per la categoria junior femminile arco olimpico, che vince la medaglia d’argento con il punteggio di 526 (265+261).

Tanti i piazzamenti. Massimo Venturi, alla sua seconda gara, migliora notevolmente il risultato piazzandosi 7° a 471 per l’AN master maschile; nella stessa categoria Franco Bordoni chiude 9° a 450. Sempre per l’AN abbiamo il 6° posto per Concettina Palmiero per la categria senior femminile con 312 mentre sul fronte maschile Fabrizio Ronzitti chiude 11° a 280. Per quanto riguarda l’arco olimpico i giallorossi fanno registrare il 5° posto di Concettina Palmiero con il punteggio di 441 per la categoria senior femminile e il 6° posto di Alessandro Farinella per i senior maschile con il punteggio di 511.