Tiro con l'arco, anche gli Arcieri Bizantini alla Coppa Italia delle Regioni

Venerdi 17 giugno ha preso il via la XXI edizione della “Coppa Italia delle Regioni - Memorial Gino Mattielli”, dove, all’ombra della suggestiva cornice del parco archeologico di Paestum, si sono date battaglia le 20 regioni italiane più la provincia autonoma di Bolzano. La Coppa Italia delle Regioni è una competizione unica nel suo genere, dove a sfidarsi sono le regioni: tutti i punteggi realizzati dai singoli atleti, infatti, vengono sommati per formare la classifica generale. Tre le gare in programma: la Star 1 gara del tipo targa 70-50 mt dedicata alle categorie senior maschile e femminile delle divisioni OL e CO, la gara Star 2, sempre del tipo targa ma dedicata alle classi giovanili (junior, allievi e ragazzi) maschile e femminile sempre OL e CO e la Star 3, gara del tipo “campagna” nella formula 12+12 con bersagli a distanze conosciute e sconosciute.

Dopo la cerimonia di apertura e i tiri di prova di venerdì, sabato 18 gli atleti sono scesi in campo e hanno dato fuoco alle polveri. Le 20 regioni in gara hanno potuto schierare un atleta per divisione, categoria e tipologia di gara per un massimo di 18 atleti. E tra gli atleti convocati per la regione Emilia Romagna, gli Arcieri Bizantini hanno avuto l’onore di essere presenti con due giovani atleti: Sofia Fuschini per la categoria junior femminile olimpico e Riccardo Venturi per la categoria junior maschile compound, che per l’occasione hanno indossato la maglia arancione, divisa ufficiale dell’ Emilia Romagna. Ad accompagnarli e sostenerli Alessandro Farinella, presidente dei Bizantini nonché Tecnico Federale.

Nelle fasi di qualifica Sofia e Riccardo si sono messi subito in luce piazzandosi entrambi al secondo posto nelle rispettive divisioni, portando punti preziosi ai fini della classifica. La seconda posizione ha permesso a entrambi di accedere agli scontri diretti che hanno affrontato con grande grinta. Sofia dopo aver vinto gli ottavi e i quarti, perde la semifinale ed ha accesso alla finale per il bronzo dove purtroppo deve cedere il passo all’avversaria per 2-6. Chiude così la sua avventura con un buon 4° posto.

Ottima la prestazione di Riccardo che, alla sua prima partecipazione a una competizione nazionale, si mette in luce battendo tutti gli avversari e arrivando alla finale per l’oro. Finale tiratissima contro il fortissimo avversario Piemontese, a cui Riccardo deve cedere il passo per 134-144, vincendo una meritatissima medaglia d’argento. Risultato importantissimo e storico per la società ravennate, che gli ha permesso di essere tra i convocati per la partecipazione ad uno dei raduni delle squadre Nazionali per la valutazione di una possibile partecipazione ai Campionati Europei Juniores.

Per quanto riguarda i risultati della Coppa, l’Emilia Romagna dopo avere vinto la gara Star 1 e la gara Star 3 si è vista sfuggire la Coppa per un errore in sede di compilazione punteggi all’interno della gara Star 2. I regolamenti internazionali infatti prevedono l’azzeramento dello score se non correttamente firmato dall’arciere, ed è questo che purtroppo è successo alla nostra regione, che in debito di più di 300 punti scivola in classifica aggiudicandosi il 4° posto.