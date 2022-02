Tiro con l'arco, gli Arcieri Bizantini scaldano i motori per il Campionato regionale

Arcieri Bizantini ancora sulla cresta dell’onda con l’“Indoor Città di Castenaso” svoltosi dal 4 al 6 febbraio. In attesa del “Campionato Regionale Indoor” che si svolgerà a Calderara di Reno il prossimo fine settimana, gli arcieri ravennati scaldano i motori aggiudicandosi diversi buoni risultati. “Ten-ten-ten” (dieci-dieci-dieci) è l’espressione che si sente nelle competizioni internazionali quando un atleta riesce nell’impresa di centrare per tre volte il giallo, ottenendo il massimo risultato con le tre frecce a disposizione. E i Bizantini, in questo fine settimana hanno realizzato il loro personale “ten-ten-ten”, calando un tris di ori nelle tre divisioni ammesse.

Il primo centro arriva da Denis Costantini per la divisione compound, categoria senior maschile, che, col punteggio di 575 (290+285), sale sul gradino più alto del podio aggiudicandosi la medaglia d’oro. A ruota abbiamo Marcello Tozzola, che ancora una volta non delude le aspettative piazzando un 564 (277+287), che gli vale la medaglia d’oro nella divisione arco olimpico, categoria master maschile. L’ottimo punteggio di 500 (250+250) fa conquistare ad Angela Padovani, la terza meritata medaglia d’oro della giornata, per la divisione arco nudo, master femminile. Diverso il metallo, ma non meno prestigioso il risultato, quello di Simone Pizzi che, in continua crescita, si aggiudica la medaglia d’argento per la divisione arco nudo master maschile con il punteggio di 516 (254+262).

Doppio appuntamento per Concettina Palmiero nell’arco olimpico senior femminile. Sabato la Palmiero conquista il quarto posto nell’“Indoor di Castenaso”, con il suo miglior punteggio stagionale di 495, che batterà di un punto il giorno dopo al “XXV Trofeo Città di Gualdo Tadino”, dove invece riesce a conquistare la medaglia di bronzo con il punteggio di 496 (248+248). Chiude il fine settimana il piazzamento di Mirko Sebastian Grassi che, per poter partecipare, ha gareggiato in una categoria superiore alla sua (junior), aggiudicandosi un buon ottavo posto nella categoria senior maschile arco olimpico con il punteggio di 526 (266+260).